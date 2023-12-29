ВС РФ нанесли 50 групповых и 1 массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские бойцы за неделю нанесли 50 групповых и 1 массированный удар по украинским военным объектам. Удары были нанесены при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса», — подчеркнули в военном ведомстве. Там добавили, что были уничтожены склады с вражескими артиллерийскими боеприпасами, а также места подразделений украинских формирований.
Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что 29 декабря Украина подверглась масштабной атаке. Он добавил, что столько пораженных целей за раз еще не видел. До этого сообщалось о массированной атаке по Одессе, Львову и Харькову.
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