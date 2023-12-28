28 декабря 2023

Аэропорт Нижневартовска ведет переговоры с авиакомпаниями о новых рейсах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
Аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году Фото:

Аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году: договаривается с авиаперевозчиками о новых рейсах. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что ведутся переговоры с компанией «Победа» и «Северный ветер» (Nordwind Airlines).

«Мы активно работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов, которые обслуживает аэропорт Нижневартовска, ведем переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями. Заинтересованы в сотрудничестве авиакомпании „Победа“ и „Северный ветер“, они планируют расписание на следующий год и вскоре дадут окончательный ответ», — рассказал Чубаров.

По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро», весной начнет полеты в Нижневартовск зарубежная авиакомпания. Ее название и дату начала полетов аэропорт пока не раскрывает.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. Частично выполнен ремонт комплекса для заправки самолетов, пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта.

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Аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году: договаривается с авиаперевозчиками о новых рейсах. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что ведутся переговоры с компанией «Победа» и «Северный ветер» (Nordwind Airlines). «Мы активно работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов, которые обслуживает аэропорт Нижневартовска, ведем переговоры с российскими и зарубежными авиакомпаниями. Заинтересованы в сотрудничестве авиакомпании „Победа“ и „Северный ветер“, они планируют расписание на следующий год и вскоре дадут окончательный ответ», — рассказал Чубаров. По словам исполнительного директора «Нижневартовск Аэро», весной начнет полеты в Нижневартовск зарубежная авиакомпания. Ее название и дату начала полетов аэропорт пока не раскрывает. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. Частично выполнен ремонт комплекса для заправки самолетов, пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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