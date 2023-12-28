Пермская ОПГ обналичила сертификаты на маткапитал на 5,6 млн рублей

29 декабря 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

За совершение преступлений пермяка приговорили к трем годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми преступной группе удалось получить сертификаты на материнский капитал на несуществующих детей. Впоследствии на полученные сертификаты оформлялись сделки с недвижимостью. Ущерб, причиненный бюджету, превысил пять миллионов рублей, говорится на сайте прокуратуры по Пермскому краю. В ОПГ входило три человека, один из них уже осужден за совершение преступлений. «Злоумышленник подыскивал женщин, которые представляли в территориальные подразделения Соцфонда РФ и органы ЗАГС документы, содержащие ложную информацию о рождении у них детей, а также лже-свидетелей данного факта. После получения фиктивных свидетельств о рождении детей и сертификатов на получение мер господдержки заключались фиктивные сделки с недвижимостью. Через них участники преступной группы обналичивали материнский капитал», — говорится на сайте надзорного ведомства. Всего за период с 2019 по 2022 годы злоумышленники похитили свыше 5,6 млн рублей. Пермяка признали виновным по двум статьям УК: мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и приготовление и покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере (чч. 1, 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ленинский райсуд Перми приговорил его к трем годам колонии общего режима и взыскал ущерб в размере 5,6 млн рублей. Уголовные дела в отношении двух других организаторов преступной группы сейчас расследуются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми преступной группе удалось получить сертификаты на материнский капитал на несуществующих детей. Впоследствии на полученные сертификаты оформлялись сделки с недвижимостью. Ущерб, причиненный бюджету, превысил пять миллионов рублей, говорится на сайте прокуратуры по Пермскому краю. В ОПГ входило три человека, один из них уже осужден за совершение преступлений. «Злоумышленник подыскивал женщин, которые представляли в территориальные подразделения Соцфонда РФ и органы ЗАГС документы, содержащие ложную информацию о рождении у них детей, а также лже-свидетелей данного факта. После получения фиктивных свидетельств о рождении детей и сертификатов на получение мер господдержки заключались фиктивные сделки с недвижимостью. Через них участники преступной группы обналичивали материнский капитал», — говорится на сайте надзорного ведомства. Всего за период с 2019 по 2022 годы злоумышленники похитили свыше 5,6 млн рублей. Пермяка признали виновным по двум статьям УК: мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и приготовление и покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере (чч. 1, 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ленинский райсуд Перми приговорил его к трем годам колонии общего режима и взыскал ущерб в размере 5,6 млн рублей. Уголовные дела в отношении двух других организаторов преступной группы сейчас расследуются.