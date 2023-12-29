Названы самые роскошные подарки на Новый год для жителей Челябинска

В Челябинске самым роскошным подарком на Новый год стал парфюм за 2,5 млн рублей

29 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске в топ самых роскошных подарков вошли парфюмы с запахом виски за 2,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в топ-3 самых роскошных подарков на Новый год вошли парфюмы с запахом виски за 2,5 млн рублей, шуба из баргузинского соболя за 600 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max за 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-Товары». «В Челябинске в декабре 2023 года можно купить эксклюзивные дорогие подарки для настоящих ценителей роскоши. Эксперты „Авито“ сделали подборку и увидели, что самыми дорогими подарками на Новый год являются парфюм с запахом виски за 2,5 млн рублей, шуба из баргузинского соболя за 600 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max за 220 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В подборку самых эксклюзивных дорогих подарков для настоящих ценителей роскоши также вошли новые винтажные кроссовки Adidas Torsion 1995 за 150 тысяч рублей. Коллекционер из Челябинска готов продать винтажные кроссовки Adidas Torsion Infinity 3000 1995 года, новые, с биркой. Также в подборке — игровая приставка сони плейстейшен за 31 тысячу рублей и встраиваемый газовый гриль за 718,5 тысяч рублей.

В Челябинске в топ-3 самых роскошных подарков на Новый год вошли парфюмы с запахом виски за 2,5 млн рублей, шуба из баргузинского соболя за 600 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max за 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-Товары». «В Челябинске в декабре 2023 года можно купить эксклюзивные дорогие подарки для настоящих ценителей роскоши. Эксперты „Авито“ сделали подборку и увидели, что самыми дорогими подарками на Новый год являются парфюм с запахом виски за 2,5 млн рублей, шуба из баргузинского соболя за 600 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max за 220 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В подборку самых эксклюзивных дорогих подарков для настоящих ценителей роскоши также вошли новые винтажные кроссовки Adidas Torsion 1995 за 150 тысяч рублей. Коллекционер из Челябинска готов продать винтажные кроссовки Adidas Torsion Infinity 3000 1995 года, новые, с биркой. Также в подборке — игровая приставка сони плейстейшен за 31 тысячу рублей и встраиваемый газовый гриль за 718,5 тысяч рублей.