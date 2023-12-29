Путин раскрыл, кто будет основным покупателем самолетов «Ростеха»

Путин дал понять, что «Аэрофлот» станет основным покупателем самолетов «Ростеха»

29 декабря 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что группа компаний «Аэрофлот» станет основным эксплуатантом отечественных пассажирских лайнеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группа компаний «Аэрофлот» станет основным эксплуатантом отечественных пассажирских самолетов, которые производятся предприятиями госкорпорации «Ростех». Об этом URA.RU сообщил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря. По мнению эксперта, она стала логическим продолжением беседы Путина с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым, прошедшей накануне. «Действующий авиапарк в России устаревший. Его нужно обновлять, поэтому важно развитие собственного авиастроения. Современная авиатехника — это высокосложное оборудование. По тому, может ли страна производить собственные самолеты, оценивается ее экономический уровень. В связи с этим внимание президента к „Аэрофлоту“ как крупнейшему авиаперевозчику (кроме того, государству принадлежит более 70% акций компании, — ред.) и эксплуатанту оправдано — это и повышение доступности отдаленных регионов, и решение вопросов достижения технологического суверенитета за счет развития авиастроения», — пояснил Масленников. Парк воздушных судов «Аэрофлота» сейчас состоит из 171 самолета, «России» — из 136 бортов, «Победы» — из 41 борта. «Всего группа „Аэрофлот“ в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров [25 млн — „Аэрофлот“, 9 млн — „Россия“ и 13 млн — „Победа“]. Это на 15 процентов выше результатов предыдущего года. Мы достигли исторического максимума по загрузке воздушных судов: он составил 87,1 процента. Мы увеличили долю на российском рынке до 44,9 процента относительно 2022 года — плюс 2,2 процента», — сообщил Александровский. Современные отечественные лайнеры Ту-214 в ближайшие годы пополнят парк авиакомпаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин попросил не разочаровывать пассажиров. «В целом, у вас получается, отзывы очень хорошие по „Аэрофлоту“. Так пассажиры говорят, и надо обязательно держать этот уровень», — попросил президент. По словам главы компании, в этом году вырос пассажиропоток в регионы Приволжского округа (20% к уровню 2022-го), Дальневосточного ФО (плюс 10%), Северо-Кавказского (плюс 9%) и Сибирского (плюс 8%). По международным маршрутам — на 77%, или 9,5 млн человек, сообщил Александровский. Компания продолжает развивать Красноярский хаб. Пассажиропоток там вырос до 700 тысяч, а в 2024 году он должен достичь 1,2 миллиона. Стабилен пассажиропоток и на Дальний Восток. «В этом году мы обслужим 2,9 миллиона пассажиров из европейской части на Дальний Восток. В 2024-м планируем увеличение до 3,2 миллиона пассажиров. Также увеличиваем парк [воздушных судов] более чем в два раза», — сообщил глава «Аэрофлота». Путин уточнил, что будет с плоскими тарифами, планирует ли компания их сохранить: об этом президента просили жители страны, обратившиеся к нему на Прямую линию 14 декабря. «Эта программа очень востребована у жителей, — сказал Александровский. — Это всегда одинаковый тариф для всех пассажиров. С 2015 года мы перевезли более 17 миллионов пассажиров. Я просил бы вас поддержать плоские тарифы и на следующий год». На это обращение топ-менеджера компании Путин ответил кратко: «Так и сделаем». По словам экономиста Никиты Масленникова, применение плоского тарифа позволяет прежде всего решать проблему доступности регионов Дальнего Востока. «Без этого трудно будет развивать экономику этих регионов — тариф должен стимулировать активность перелетов туристов, бизнеса. Это позволяет поддерживать постоянный пассажиропоток. Если есть такой поток, есть и спрос на авиационную технику», — заключил Масленников. Новость по теме Путин закрыл вопрос с вооружением для СВО и уточнил цель Ростеха В августе 2022 года, когда Путин также встречался с Александровским, глава «Аэрофлота» сообщил, что стратегия компании до 2030 года предусматривает приобретение 323 отечественных воздушных судов. В том числе — 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 самолетов Ту-214. Для их эксплуатации «Аэрофлот» планирует увеличить штат, в частности, подготовить около 3,5 тысячи пилотов дополнительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа компаний «Аэрофлот» станет основным эксплуатантом отечественных пассажирских самолетов, которые производятся предприятиями госкорпорации «Ростех». Об этом URA.RU сообщил ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря. По мнению эксперта, она стала логическим продолжением беседы Путина с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым, прошедшей накануне. «Действующий авиапарк в России устаревший. Его нужно обновлять, поэтому важно развитие собственного авиастроения. Современная авиатехника — это высокосложное оборудование. По тому, может ли страна производить собственные самолеты, оценивается ее экономический уровень. В связи с этим внимание президента к „Аэрофлоту“ как крупнейшему авиаперевозчику (кроме того, государству принадлежит более 70% акций компании, — ред.) и эксплуатанту оправдано — это и повышение доступности отдаленных регионов, и решение вопросов достижения технологического суверенитета за счет развития авиастроения», — пояснил Масленников. Парк воздушных судов «Аэрофлота» сейчас состоит из 171 самолета, «России» — из 136 бортов, «Победы» — из 41 борта. «Всего группа „Аэрофлот“ в 2023 году перевезет 47 миллионов пассажиров [25 млн — „Аэрофлот“, 9 млн — „Россия“ и 13 млн — „Победа“]. Это на 15 процентов выше результатов предыдущего года. Мы достигли исторического максимума по загрузке воздушных судов: он составил 87,1 процента. Мы увеличили долю на российском рынке до 44,9 процента относительно 2022 года — плюс 2,2 процента», — сообщил Александровский. Путин попросил не разочаровывать пассажиров. «В целом, у вас получается, отзывы очень хорошие по „Аэрофлоту“. Так пассажиры говорят, и надо обязательно держать этот уровень», — попросил президент. По словам главы компании, в этом году вырос пассажиропоток в регионы Приволжского округа (20% к уровню 2022-го), Дальневосточного ФО (плюс 10%), Северо-Кавказского (плюс 9%) и Сибирского (плюс 8%). По международным маршрутам — на 77%, или 9,5 млн человек, сообщил Александровский. Компания продолжает развивать Красноярский хаб. Пассажиропоток там вырос до 700 тысяч, а в 2024 году он должен достичь 1,2 миллиона. Стабилен пассажиропоток и на Дальний Восток. «В этом году мы обслужим 2,9 миллиона пассажиров из европейской части на Дальний Восток. В 2024-м планируем увеличение до 3,2 миллиона пассажиров. Также увеличиваем парк [воздушных судов] более чем в два раза», — сообщил глава «Аэрофлота». Путин уточнил, что будет с плоскими тарифами, планирует ли компания их сохранить: об этом президента просили жители страны, обратившиеся к нему на Прямую линию 14 декабря. «Эта программа очень востребована у жителей, — сказал Александровский. — Это всегда одинаковый тариф для всех пассажиров. С 2015 года мы перевезли более 17 миллионов пассажиров. Я просил бы вас поддержать плоские тарифы и на следующий год». На это обращение топ-менеджера компании Путин ответил кратко: «Так и сделаем». По словам экономиста Никиты Масленникова, применение плоского тарифа позволяет прежде всего решать проблему доступности регионов Дальнего Востока. «Без этого трудно будет развивать экономику этих регионов — тариф должен стимулировать активность перелетов туристов, бизнеса. Это позволяет поддерживать постоянный пассажиропоток. Если есть такой поток, есть и спрос на авиационную технику», — заключил Масленников. В августе 2022 года, когда Путин также встречался с Александровским, глава «Аэрофлота» сообщил, что стратегия компании до 2030 года предусматривает приобретение 323 отечественных воздушных судов. В том числе — 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 и 40 самолетов Ту-214. Для их эксплуатации «Аэрофлот» планирует увеличить штат, в частности, подготовить около 3,5 тысячи пилотов дополнительно.