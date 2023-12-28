Путин закрыл вопрос с вооружением для СВО и уточнил цель Ростеха

Путин закрыл вопрос с поставкой вооружения для СВО и уточнил цель по самолетам

28 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Вопросы налаживания поставок вооружения и техники в зону СВО решены. Владимир Путин уточнил цели «Ростеха» по гражданской продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопросы производства и поставок вооружения и техники для ведения спецоперации решены. Власти делают акцент на гражданский сектор, поскольку это — одна из главных составляющих суверенной экономики. Так ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин прокомментировал URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым 28 декабря. «Политика государства направлена на суверенизацию экономики. Очевидно, что нужно восстанавливать собственное авиа-, автомобилестроение. Рост ВВП за счет оборонного комплекса — нежелательный перекос в экономике, и это может сказаться на гражданском секторе. Да, мы производим танки, артиллерию, но не создаем собственные автомобили, самолеты. Но простому потребителю не очень интересно, сколько выпущено танков, потому что на его жизни это никак не отражается. А наличие техники, с которой он так или иначе постоянно контактирует, его волнует больше. Поэтому президент на встрече сделал акцент в эту сторону», — объяснил эксперт. Свой доклад о выпуске вооружения и военной техники для СВО Чемезов ограничил буквально парой абзацев. «Благодаря глобальной модернизации предприятий, производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО увеличено в 50 раз», — сообщил он. «И ствольной артиллерии тоже», — добавил к этому Путин. Глава «Ростеха» подтвердил это и продолжил: «Легкой бронетехники, бронемашин увеличили [производство] в 5,5 раза, танков — в 7 раз. То есть это увеличение глобальное». Гражданская продукция предприятий «Ростеха» — это в первую очередь самолеты для гражданской авиации, автомобилестроение и производство медицинского оборудования. До 2030 года, напомнил Чемезов, планируется выпустить более 500 отечественных самолетов: 270 бортов МС-21, а также 142 «Суперджета-100» и 115 единиц Ту-214. Президент поинтересовался, как идет работа над созданием авиадвигателей. Одна из моделей (ПД-8) готова, отметил Чемезов, а вертолетный двигатель ВК-650В проходит испытания. «Американская компания создавала свой двигатель для „Аэробуса-320“ 15 лет. Мы сделали свой ПД-8 за шесть», — доложил Чемезов. В сфере машиностроения «Ростех» развивает производство электроавтомобилей, сказал Чемезов. «И беспилотников. „КамАЗ“ обогнал всех», — снова дополнил президент. Помимо грузовых автомобилей, которые, по словам главы госкорпорации, уже «ходят по трассе Москва — Санкт-Петербург», в 2024 году будет запущено производство беспилотного самосвала для работы в карьерах. Более 1100 электробусов ездят по столице, есть спрос и в других регионах. На базе бывшего завода «Рено» в Москве в 2025 году планируется начать серийное производство компактного электрокара «Атом». Новость по теме В России создали новый дрон-камикадзе На вопрос президента о разработке и выпуске медицинского оборудования Сергей Чемезов ответил, что «Ростех» зарегистрировал «150 различных наименований». Отечественные аппараты ИВЛ доказали свою надежность в период эпидемии коронавируса. Большим спросом пользуется новейшая мобильная установка для реанимации больных, разработанная специалистами концерна «Радиоэлектронные технологии» совместно с реаниматологами и врачами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопросы производства и поставок вооружения и техники для ведения спецоперации решены. Власти делают акцент на гражданский сектор, поскольку это — одна из главных составляющих суверенной экономики. Так ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин прокомментировал URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым 28 декабря. «Политика государства направлена на суверенизацию экономики. Очевидно, что нужно восстанавливать собственное авиа-, автомобилестроение. Рост ВВП за счет оборонного комплекса — нежелательный перекос в экономике, и это может сказаться на гражданском секторе. Да, мы производим танки, артиллерию, но не создаем собственные автомобили, самолеты. Но простому потребителю не очень интересно, сколько выпущено танков, потому что на его жизни это никак не отражается. А наличие техники, с которой он так или иначе постоянно контактирует, его волнует больше. Поэтому президент на встрече сделал акцент в эту сторону», — объяснил эксперт. Свой доклад о выпуске вооружения и военной техники для СВО Чемезов ограничил буквально парой абзацев. «Благодаря глобальной модернизации предприятий, производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РЗСО увеличено в 50 раз», — сообщил он. «И ствольной артиллерии тоже», — добавил к этому Путин. Глава «Ростеха» подтвердил это и продолжил: «Легкой бронетехники, бронемашин увеличили [производство] в 5,5 раза, танков — в 7 раз. То есть это увеличение глобальное». Гражданская продукция предприятий «Ростеха» — это в первую очередь самолеты для гражданской авиации, автомобилестроение и производство медицинского оборудования. До 2030 года, напомнил Чемезов, планируется выпустить более 500 отечественных самолетов: 270 бортов МС-21, а также 142 «Суперджета-100» и 115 единиц Ту-214. Президент поинтересовался, как идет работа над созданием авиадвигателей. Одна из моделей (ПД-8) готова, отметил Чемезов, а вертолетный двигатель ВК-650В проходит испытания. «Американская компания создавала свой двигатель для „Аэробуса-320“ 15 лет. Мы сделали свой ПД-8 за шесть», — доложил Чемезов. В сфере машиностроения «Ростех» развивает производство электроавтомобилей, сказал Чемезов. «И беспилотников. „КамАЗ“ обогнал всех», — снова дополнил президент. Помимо грузовых автомобилей, которые, по словам главы госкорпорации, уже «ходят по трассе Москва — Санкт-Петербург», в 2024 году будет запущено производство беспилотного самосвала для работы в карьерах. Более 1100 электробусов ездят по столице, есть спрос и в других регионах. На базе бывшего завода «Рено» в Москве в 2025 году планируется начать серийное производство компактного электрокара «Атом». На вопрос президента о разработке и выпуске медицинского оборудования Сергей Чемезов ответил, что «Ростех» зарегистрировал «150 различных наименований». Отечественные аппараты ИВЛ доказали свою надежность в период эпидемии коронавируса. Большим спросом пользуется новейшая мобильная установка для реанимации больных, разработанная специалистами концерна «Радиоэлектронные технологии» совместно с реаниматологами и врачами.