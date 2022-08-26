Путин представил план замены Boeing и Airbus

Его реализация поручена «Аэрофлоту»

26 августа 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обнародовал план вывода из кризиса авиаотрасли России Фото: kremlin.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская гражданская авиация будет выходить из кризиса собственными силами. И намерение «Аэрофлота» закупить более 300 отечественных самолетов — значимая часть плана, который на встрече с руководителем компании Сергеем Александровский 26 августа одобрил президент РФ Владимир Путин, поясняют эксперты URA.RU. Реализовывать стратегию будет крупнейший авиаперевозчик страны, которому придется исправлять свои же ошибки — не доверять западным брендам, а поддерживать своих производителей. «Аэрофлот» остается крупнейшим авиаперевозчиком в России, но и он в условиях санкций сталкивается с многочисленными проблемами, начал разговор президент Путин с главой компании. «Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе „Аэрофлот“. „Аэрофлот“ прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам. Правительство выделило ему 50 миллиардов рублей для покрытия операционных расходов. Первый транш уже получен десять миллиардов», — отметил Путин и попросил Александровского описать ситуацию в целом. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заверил президента, что компания сможет выйти из кризиса и поддержит авиапром крупнейшим в истории заказом Фото: kremlin.ru Глава «Аэрофлота» (этот пост Александровский занял в апреле 2022 года) заявил, что все «очень позитивно и стабильно». Компании удалось погасить долги. Помогли государственные субсидии и личная поддержка президента. «Это нам в свою очередь позволяет увеличивать и объемы перевозок. Мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. Меры поддержки со стороны государства нам позволили и сохранить, и удержать ценовое предложение для наших граждан», — сообщил Александровский. Не меньше президента интересовала среднесрочная перспектива работы компании. По словам главы «Аэрофлота», акцент делается «на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов». «Наша стратегия обновляется, но она полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 (в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты), а также 40 Ту-214», — озвучил планы топ-менеджер. МС-21 в обозримом будущем составят значительную часть парка Аэрофлота Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такое расширение авиапарка потребует привлечения 3,5 тысяч новых пилотов, закупки новых пилотажных тренажеров. Все это даст, отметил Александровский, «серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе». «И самолетостроения тоже. Такого заказа давно не было. Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — добавил президент Путин. Встречей с Александровским глава государства, по сути, обнародовал план вывода российской авиаотрасли из кризиса, пояснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Дошло до того, что из-за санкций „Аэрофлот“ перестал летать в другие страны, в том числе в дружественные. И есть большая неопределенность с тем, что будет с авиаотраслью. Встреча президента была призвана развеять все сомнения и заверить и игроков рынка, и население в том, что государство имеет некий план выхода из этой ситуации: производство отечественных самолетов идет, и в обозримом будущем они начнут замещать борта, которые сейчас остаются без комплектующих», — отметил эксперт. Президент «остался удовлетворен» планом действий, комментирует итоги встречи директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это действительно реальная программа в краткосрочной перспективе выйти из кризиса авиаперевозок. Главное — акцент делается на отечественные машины, которые разработаны, но в серию не запущены, «благодаря» как раз логике мировых гигантов — Boeing и Airbus, лоббировавших удобные лизинговые схемы, на которые и попался в свое время «Аэрофлот»», — пояснил Мартынов. Новость по теме «Аэрофлот» перейдет на отечественные самолеты Планы по закупке (равно — производству) современных отечественных самолетов «Аэрофлотом» внушительные, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Эта цифра свидетельствует о том, что и самолетостроение, и авиация (как транспортная отрасль) развиваются, и что те проблемы, которые у нас появились из-за санкций Запада, мы решим. При этом важно, что озвучены конкретные цифры не только по количеству, но и типам самолетов. Это все отечественные лайнеры, и можно говорить об импортозамещении и о движении к технологическому суверенитету», — полагает Зудин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская гражданская авиация будет выходить из кризиса собственными силами. И намерение «Аэрофлота» закупить более 300 отечественных самолетов — значимая часть плана, который на встрече с руководителем компании Сергеем Александровский 26 августа одобрил президент РФ Владимир Путин, поясняют эксперты URA.RU. Реализовывать стратегию будет крупнейший авиаперевозчик страны, которому придется исправлять свои же ошибки — не доверять западным брендам, а поддерживать своих производителей. «Аэрофлот» остается крупнейшим авиаперевозчиком в России, но и он в условиях санкций сталкивается с многочисленными проблемами, начал разговор президент Путин с главой компании. «Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе „Аэрофлот“. „Аэрофлот“ прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам. Правительство выделило ему 50 миллиардов рублей для покрытия операционных расходов. Первый транш уже получен десять миллиардов», — отметил Путин и попросил Александровского описать ситуацию в целом. Глава «Аэрофлота» (этот пост Александровский занял в апреле 2022 года) заявил, что все «очень позитивно и стабильно». Компании удалось погасить долги. Помогли государственные субсидии и личная поддержка президента. «Это нам в свою очередь позволяет увеличивать и объемы перевозок. Мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. Меры поддержки со стороны государства нам позволили и сохранить, и удержать ценовое предложение для наших граждан», — сообщил Александровский. Не меньше президента интересовала среднесрочная перспектива работы компании. По словам главы «Аэрофлота», акцент делается «на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов». «Наша стратегия обновляется, но она полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 (в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты), а также 40 Ту-214», — озвучил планы топ-менеджер. Такое расширение авиапарка потребует привлечения 3,5 тысяч новых пилотов, закупки новых пилотажных тренажеров. Все это даст, отметил Александровский, «серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе». «И самолетостроения тоже. Такого заказа давно не было. Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — добавил президент Путин. Встречей с Александровским глава государства, по сути, обнародовал план вывода российской авиаотрасли из кризиса, пояснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Дошло до того, что из-за санкций „Аэрофлот“ перестал летать в другие страны, в том числе в дружественные. И есть большая неопределенность с тем, что будет с авиаотраслью. Встреча президента была призвана развеять все сомнения и заверить и игроков рынка, и население в том, что государство имеет некий план выхода из этой ситуации: производство отечественных самолетов идет, и в обозримом будущем они начнут замещать борта, которые сейчас остаются без комплектующих», — отметил эксперт. Президент «остался удовлетворен» планом действий, комментирует итоги встречи директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это действительно реальная программа в краткосрочной перспективе выйти из кризиса авиаперевозок. Главное — акцент делается на отечественные машины, которые разработаны, но в серию не запущены, «благодаря» как раз логике мировых гигантов — Boeing и Airbus, лоббировавших удобные лизинговые схемы, на которые и попался в свое время «Аэрофлот»», — пояснил Мартынов. Планы по закупке (равно — производству) современных отечественных самолетов «Аэрофлотом» внушительные, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Эта цифра свидетельствует о том, что и самолетостроение, и авиация (как транспортная отрасль) развиваются, и что те проблемы, которые у нас появились из-за санкций Запада, мы решим. При этом важно, что озвучены конкретные цифры не только по количеству, но и типам самолетов. Это все отечественные лайнеры, и можно говорить об импортозамещении и о движении к технологическому суверенитету», — полагает Зудин.