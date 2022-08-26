Путин представил план замены Boeing и Airbus

Российская гражданская авиация будет выходить из кризиса собственными силами. И намерение «Аэрофлота» закупить более 300 отечественных самолетов — значимая часть плана, который на встрече с руководителем компании Сергеем Александровский 26 августа одобрил президент РФ Владимир Путин, поясняют эксперты URA.RU. Реализовывать стратегию будет крупнейший авиаперевозчик страны, которому придется исправлять свои же ошибки — не доверять западным брендам, а поддерживать своих производителей.
«Аэрофлот» остается крупнейшим авиаперевозчиком в России, но и он в условиях санкций сталкивается с многочисленными проблемами, начал разговор президент Путин с главой компании. «Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе „Аэрофлот“. „Аэрофлот“ прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам. Правительство выделило ему 50 миллиардов рублей для покрытия операционных расходов. Первый транш уже получен десять миллиардов», — отметил Путин и попросил Александровского описать ситуацию в целом.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заверил президента, что компания сможет выйти из кризиса и поддержит авиапром крупнейшим в истории заказом
Фото: kremlin.ru
Глава «Аэрофлота» (этот пост Александровский занял в апреле 2022 года) заявил, что все «очень позитивно и стабильно». Компании удалось погасить долги. Помогли государственные субсидии и личная поддержка президента. «Это нам в свою очередь позволяет увеличивать и объемы перевозок. Мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. Меры поддержки со стороны государства нам позволили и сохранить, и удержать ценовое предложение для наших граждан», — сообщил Александровский.
Не меньше президента интересовала среднесрочная перспектива работы компании. По словам главы «Аэрофлота», акцент делается «на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов». «Наша стратегия обновляется, но она полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года.
Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 (в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты), а также 40 Ту-214», — озвучил планы топ-менеджер.
МС-21 в обозримом будущем составят значительную часть парка Аэрофлота
Такое расширение авиапарка потребует привлечения 3,5 тысяч новых пилотов, закупки новых пилотажных тренажеров. Все это даст, отметил Александровский, «серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе». «И самолетостроения тоже. Такого заказа давно не было. Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — добавил президент Путин.
Встречей с Александровским глава государства, по сути, обнародовал план вывода российской авиаотрасли из кризиса, пояснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Дошло до того, что из-за санкций „Аэрофлот“ перестал летать в другие страны, в том числе в дружественные. И есть большая неопределенность с тем, что будет с авиаотраслью. Встреча президента была призвана развеять все сомнения и заверить и игроков рынка, и население в том, что государство имеет некий план выхода из этой ситуации: производство отечественных самолетов идет, и в обозримом будущем они начнут замещать борта, которые сейчас остаются без комплектующих», — отметил эксперт.
Президент «остался удовлетворен» планом действий, комментирует итоги встречи директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это действительно реальная программа в краткосрочной перспективе выйти из кризиса авиаперевозок.
Главное — акцент делается на отечественные машины, которые разработаны, но в серию не запущены, «благодаря» как раз логике мировых гигантов — Boeing и Airbus, лоббировавших удобные лизинговые схемы, на которые и попался в свое время «Аэрофлот»», — пояснил Мартынов.
Планы по закупке (равно — производству) современных отечественных самолетов «Аэрофлотом» внушительные, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Эта цифра свидетельствует о том, что и самолетостроение, и авиация (как транспортная отрасль) развиваются, и что те проблемы, которые у нас появились из-за санкций Запада, мы решим. При этом важно, что озвучены конкретные цифры не только по количеству, но и типам самолетов. Это все отечественные лайнеры, и можно говорить об импортозамещении и о движении к технологическому суверенитету», — полагает Зудин.
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Российская гражданская авиация будет выходить из кризиса собственными силами. И намерение «Аэрофлота» закупить более 300 отечественных самолетов — значимая часть плана, который на встрече с руководителем компании Сергеем Александровский 26 августа одобрил президент РФ Владимир Путин, поясняют эксперты URA.RU. Реализовывать стратегию будет крупнейший авиаперевозчик страны, которому придется исправлять свои же ошибки — не доверять западным брендам, а поддерживать своих производителей. «Аэрофлот» остается крупнейшим авиаперевозчиком в России, но и он в условиях санкций сталкивается с многочисленными проблемами, начал разговор президент Путин с главой компании. «Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе „Аэрофлот“. „Аэрофлот“ прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам. Правительство выделило ему 50 миллиардов рублей для покрытия операционных расходов. Первый транш уже получен десять миллиардов», — отметил Путин и попросил Александровского описать ситуацию в целом. Глава «Аэрофлота» (этот пост Александровский занял в апреле 2022 года) заявил, что все «очень позитивно и стабильно». Компании удалось погасить долги. Помогли государственные субсидии и личная поддержка президента. «Это нам в свою очередь позволяет увеличивать и объемы перевозок. Мы летаем по 111 направлениям — это на 18 направлений больше, чем в 2021 году. Меры поддержки со стороны государства нам позволили и сохранить, и удержать ценовое предложение для наших граждан», — сообщил Александровский. Не меньше президента интересовала среднесрочная перспектива работы компании. По словам главы «Аэрофлота», акцент делается «на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов». «Наша стратегия обновляется, но она полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 (в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты), а также 40 Ту-214», — озвучил планы топ-менеджер. Такое расширение авиапарка потребует привлечения 3,5 тысяч новых пилотов, закупки новых пилотажных тренажеров. Все это даст, отметил Александровский, «серьезный импульс для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе». «И самолетостроения тоже. Такого заказа давно не было. Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — добавил президент Путин. Встречей с Александровским глава государства, по сути, обнародовал план вывода российской авиаотрасли из кризиса, пояснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Дошло до того, что из-за санкций „Аэрофлот“ перестал летать в другие страны, в том числе в дружественные. И есть большая неопределенность с тем, что будет с авиаотраслью. Встреча президента была призвана развеять все сомнения и заверить и игроков рынка, и население в том, что государство имеет некий план выхода из этой ситуации: производство отечественных самолетов идет, и в обозримом будущем они начнут замещать борта, которые сейчас остаются без комплектующих», — отметил эксперт. Президент «остался удовлетворен» планом действий, комментирует итоги встречи директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это действительно реальная программа в краткосрочной перспективе выйти из кризиса авиаперевозок. Главное — акцент делается на отечественные машины, которые разработаны, но в серию не запущены, «благодаря» как раз логике мировых гигантов — Boeing и Airbus, лоббировавших удобные лизинговые схемы, на которые и попался в свое время «Аэрофлот»», — пояснил Мартынов. Планы по закупке (равно — производству) современных отечественных самолетов «Аэрофлотом» внушительные, считает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Эта цифра свидетельствует о том, что и самолетостроение, и авиация (как транспортная отрасль) развиваются, и что те проблемы, которые у нас появились из-за санкций Запада, мы решим. При этом важно, что озвучены конкретные цифры не только по количеству, но и типам самолетов. Это все отечественные лайнеры, и можно говорить об импортозамещении и о движении к технологическому суверенитету», — полагает Зудин.