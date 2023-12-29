Стало известно, какая средняя зарплата у свердловчан

Росстат: средняя зарплата свердловчан составляет 60 278 рублей
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Средняя зарплата свердловчан оказалась меньше показателя по УрФО Фото:

Средняя зарплата свердловчан, работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2022 года составила 60 278 рублей. Такие данные публикует Росстат, с люфтом в год.

Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает пятое место по размеру среднемесячной зарплаты. Выше — Ямало-Ненецкий автономный округ (135 973 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 863), Тюменская область (70 574). В среднем показатель зарплаты по УрФО составил 75 087 рублей.

В декабре 2023 года в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

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Средняя зарплата свердловчан, работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2022 года составила 60 278 рублей. Такие данные публикует Росстат, с люфтом в год. Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает пятое место по размеру среднемесячной зарплаты. Выше — Ямало-Ненецкий автономный округ (135 973 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 863), Тюменская область (70 574). В среднем показатель зарплаты по УрФО составил 75 087 рублей. В декабре 2023 года в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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