Стало известно, какая средняя зарплата у свердловчан

Росстат: средняя зарплата свердловчан составляет 60 278 рублей

29 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата свердловчан оказалась меньше показателя по УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU Средняя зарплата свердловчан, работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2022 года составила 60 278 рублей. Такие данные публикует Росстат, с люфтом в год. Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает пятое место по размеру среднемесячной зарплаты. Выше — Ямало-Ненецкий автономный округ (135 973 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 863), Тюменская область (70 574). В среднем показатель зарплаты по УрФО составил 75 087 рублей. В декабре 2023 года в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

Средняя зарплата свердловчан, работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по итогам 2022 года составила 60 278 рублей. Такие данные публикует Росстат, с люфтом в год. Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область занимает пятое место по размеру среднемесячной зарплаты. Выше — Ямало-Ненецкий автономный округ (135 973 рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (103 863), Тюменская область (70 574). В среднем показатель зарплаты по УрФО составил 75 087 рублей. В декабре 2023 года в рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.