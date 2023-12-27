Самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге отличились комплектовщики на складе

В рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга в декабре 2023 года вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, рассказали в сервисе «Работа.ру».
«От 150 000 рублей может заработать ведущий менеджер по лизингу. От кандидата требуется наличие опыта личных продаж, наличие собственной клиентской базы и навыки развития деловых отношений. Зарплату от 148 тысяч рублей за вахту будут платить комплектовщику на складе. Работодатель утверждает, что вакансия не требует специальных навыков», — сказано в сообщении.
Тройку лидеров закрывает по зарплатам в Екатеринбурга закрывает позиция главного бухгалтера с зарплатой в 130 тысяч рублей. «Соискатель должен иметь профильное образование, стаж работы от трех лет, знания бухгалтерского учета и налогового законодательства», — отметили в сервисе.
Средняя желаемая зарплата среди екатеринбуржцев составляет 133,8 тысяч рублей. С самыми высокими требованиями по оплате труда выступили специалисты в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Если брать полностью Средний Урал, то жители региона будут довольны достатком в размере 153 тысячи рублей.
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