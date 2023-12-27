27 декабря 2023

Самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге отличились комплектовщики на складе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, склад, погрузчик, пятерочка, x5 retail group, чижик
Специалисту готовы платить от 148 тысяч рублей Фото:

В рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга в декабре 2023 года вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, рассказали в сервисе «Работа.ру».

«От 150 000 рублей может заработать ведущий менеджер по лизингу. От кандидата требуется наличие опыта личных продаж, наличие собственной клиентской базы и навыки развития деловых отношений. Зарплату от 148 тысяч рублей за вахту будут платить комплектовщику на складе. Работодатель утверждает, что вакансия не требует специальных навыков», — сказано в сообщении.

Тройку лидеров закрывает по зарплатам в Екатеринбурга закрывает позиция главного бухгалтера с зарплатой в 130 тысяч рублей. «Соискатель должен иметь профильное образование, стаж работы от трех лет, знания бухгалтерского учета и налогового законодательства», — отметили в сервисе.

Средняя желаемая зарплата среди екатеринбуржцев составляет 133,8 тысяч рублей. С самыми высокими требованиями по оплате труда выступили специалисты в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Если брать полностью Средний Урал, то жители региона будут довольны достатком в размере 153 тысячи рублей.

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В рейтинг высокооплачиваемых вакансий Екатеринбурга в декабре 2023 года вошли ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей, рассказали в сервисе «Работа.ру». «От 150 000 рублей может заработать ведущий менеджер по лизингу. От кандидата требуется наличие опыта личных продаж, наличие собственной клиентской базы и навыки развития деловых отношений. Зарплату от 148 тысяч рублей за вахту будут платить комплектовщику на складе. Работодатель утверждает, что вакансия не требует специальных навыков», — сказано в сообщении. Тройку лидеров закрывает по зарплатам в Екатеринбурга закрывает позиция главного бухгалтера с зарплатой в 130 тысяч рублей. «Соискатель должен иметь профильное образование, стаж работы от трех лет, знания бухгалтерского учета и налогового законодательства», — отметили в сервисе. Средняя желаемая зарплата среди екатеринбуржцев составляет 133,8 тысяч рублей. С самыми высокими требованиями по оплате труда выступили специалисты в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Если брать полностью Средний Урал, то жители региона будут довольны достатком в размере 153 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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