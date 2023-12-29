«Модный приговор» вернется на телеэкраны

Первый канал объявил о возвращении шоу «Модный приговор»
В эфир Первого канала вернется телешоу «Модный приговор». Об этом сообщили в персс-службе канала.
«„Модный приговор“ возвращается в формате телевизионного кастинга», — говорится в сообщении пресс-службы. Их слова передает ТАСС. В шоу примет участие российская журналистка Эвелина Хромченко. Также сообщается о возможном участии актера Игоря Верника, стилиста Александра Рогова и других.
В апреле сообщалось о закрытии шоу «Модный приговор». Причиной его закрытия послужил уход рекламодателей.
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