«Модный приговор» вернется на телеэкраны

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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
Первый канал объявил о возвращении шоу «Модный приговор» Фото:

В эфир Первого канала вернется телешоу «Модный приговор». Об этом сообщили в персс-службе канала.

«„Модный приговор“ возвращается в формате телевизионного кастинга», — говорится в сообщении пресс-службы. Их слова передает ТАСС. В шоу примет участие российская журналистка Эвелина Хромченко. Также сообщается о возможном участии актера Игоря Верника, стилиста Александра Рогова и других.

В апреле сообщалось о закрытии шоу «Модный приговор». Причиной его закрытия послужил уход рекламодателей.

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В эфир Первого канала вернется телешоу «Модный приговор». Об этом сообщили в персс-службе канала. «„Модный приговор“ возвращается в формате телевизионного кастинга», — говорится в сообщении пресс-службы. Их слова передает ТАСС. В шоу примет участие российская журналистка Эвелина Хромченко. Также сообщается о возможном участии актера Игоря Верника, стилиста Александра Рогова и других. В апреле сообщалось о закрытии шоу «Модный приговор». Причиной его закрытия послужил уход рекламодателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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