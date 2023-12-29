Кандидат в президенты потребовал прекратить обсуждение «голой вечеринки» Ивлеевой

Депутат Даванков призвал россиян прекратить обсуждение вечеринки

29 декабря 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Владислав Даванков призвал направить народное возмущение на решение «проблем с медициной» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал прекратить обсуждения скандальной «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой», — подчеркнул Владислав Даванков. Его слова передает пресс-служба партии, которую депутат представляет. Даванков призвал людей вместо обсуждения вечеринки бороться за улучшение медицины в стране, снижение цен и развитие регионов. В настоящий момент Даванков является одним из кандидатов на пост президента в 2024 году. Московская вечеринка Almost Naked Party прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Это было закрытое мероприятие, которое посещали звезды. После того как фотографии с вечеринки попали в сеть, ряд общественников начали возмущаться дресс-кодом, который называли развратным. Часть из них, в том числе и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная рядом громких доносов на блогеров, отправила иск в суд на Ивлееву. Из-за шумихи про Ивлееву также вспомнила налоговая. За посещение мероприятия гостей начали вырезать из новогодних шоу, лишая доходов. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство. Звезды также были вынуждены извиняться на камеру из-за посещения закрытой вечеринки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал прекратить обсуждения скандальной «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой», — подчеркнул Владислав Даванков. Его слова передает пресс-служба партии, которую депутат представляет. Даванков призвал людей вместо обсуждения вечеринки бороться за улучшение медицины в стране, снижение цен и развитие регионов. В настоящий момент Даванков является одним из кандидатов на пост президента в 2024 году. Московская вечеринка Almost Naked Party прошла в Москве в ночь на 21 декабря. Это было закрытое мероприятие, которое посещали звезды. После того как фотографии с вечеринки попали в сеть, ряд общественников начали возмущаться дресс-кодом, который называли развратным. Часть из них, в том числе и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная рядом громких доносов на блогеров, отправила иск в суд на Ивлееву. Из-за шумихи про Ивлееву также вспомнила налоговая. За посещение мероприятия гостей начали вырезать из новогодних шоу, лишая доходов. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство. Звезды также были вынуждены извиняться на камеру из-за посещения закрытой вечеринки.