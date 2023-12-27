За что Ивлеева может получить реальный срок

Ивлееву проверяет ФНС по факту неуплаты налогов

27 декабря 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

В случае обнаружения нарушений в уплате налогов на блогершу могут возбудить уголовное дело, передает Shot Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Проверка органами Ивлеевой после «голой вечеринки» Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. Артисты, посетившие мероприятие, лишились поддержки со стороны общественности, как и сама блогерша. Позже Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку по факту неуплаты налогов с ее стороны. URA.RU рассказывает, что грозит Ивлеевой при проверке со стороны налоговой. Статья по теме Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно ФНС организовала проверку блогерши. Она обвиняется по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что Ивлеева должна была погасить долги еще весной, но так и не сделала этого. Поэтому налоговая будет проводить повторную проверку по данному вопросу.

«Ивлеева Продакшн» стала основной компанией, на которую сейчас направлена проверка от ФНС. Как передает telegram-канал Shot, в случае обнаружения нарушений может быть возбуждено уголовное дело. В апреле 2023 года блогерша переписала свою фирму на подругу девства Анну Самакову на фоне многочисленных налоговых проверок. Она передала ей 100% долю компании. Уже на тот момент у ФНС были вопросы к ООО, передает Shot. Фирма заплатила шесть миллионов рублей. Хотя выручка компании составляет 122 млн рублей, а официальная прибыль порядка 52 млн рублей.

Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. Артисты, посетившие мероприятие, лишились поддержки со стороны общественности, как и сама блогерша. Позже Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку по факту неуплаты налогов с ее стороны. URA.RU рассказывает, что грозит Ивлеевой при проверке со стороны налоговой. В апреле 2023 года блогерша переписала свою фирму на подругу девства Анну Самакову на фоне многочисленных налоговых проверок. Она передала ей 100% долю компании. Уже на тот момент у ФНС были вопросы к ООО, передает Shot. Фирма заплатила шесть миллионов рублей. Хотя выручка компании составляет 122 млн рублей, а официальная прибыль порядка 52 млн рублей.