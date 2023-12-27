За что Ивлеева может получить реальный срок

Ивлееву проверяет ФНС по факту неуплаты налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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В случае обнаружения нарушений в уплате налогов на блогершу могут возбудить уголовное дело, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Проверка органами Ивлеевой после «голой вечеринки»

Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. Артисты, посетившие мероприятие, лишились поддержки со стороны общественности, как и сама блогерша. Позже Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку по факту неуплаты налогов с ее стороны. URA.RU рассказывает, что грозит Ивлеевой при проверке со стороны налоговой.

Статья по теме
Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно
  • ФНС организовала проверку блогерши. Она обвиняется по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Позже выяснилось, что Ивлеева должна была погасить долги еще весной, но так и не сделала этого. Поэтому налоговая будет проводить повторную проверку по данному вопросу.
  • «Ивлеева Продакшн» стала основной компанией, на которую сейчас направлена проверка от ФНС. Как передает telegram-канал Shot, в случае обнаружения нарушений может быть возбуждено уголовное дело.

В апреле 2023 года блогерша переписала свою фирму на подругу девства Анну Самакову на фоне многочисленных налоговых проверок. Она передала ей 100% долю компании. Уже на тот момент у ФНС были вопросы к ООО, передает Shot. Фирма заплатила шесть миллионов рублей. Хотя выручка компании составляет 122 млн рублей, а официальная прибыль порядка 52 млн рублей.

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Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. Артисты, посетившие мероприятие, лишились поддержки со стороны общественности, как и сама блогерша. Позже Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку по факту неуплаты налогов с ее стороны. URA.RU рассказывает, что грозит Ивлеевой при проверке со стороны налоговой. В апреле 2023 года блогерша переписала свою фирму на подругу девства Анну Самакову на фоне многочисленных налоговых проверок. Она передала ей 100% долю компании. Уже на тот момент у ФНС были вопросы к ООО, передает Shot. Фирма заплатила шесть миллионов рублей. Хотя выручка компании составляет 122 млн рублей, а официальная прибыль порядка 52 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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