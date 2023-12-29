Мэр Екатеринбурга пообещал очистить город от снега к 1 января

29 декабря 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Таких снегопадов не было больше 100 лет, говорил градоначальник (фото от 27 декабря) Фото: Илья Московец © URA.RU Основные последствия снегопада, обрушившегося на Екатеринбург в ночь на 26 декабря, устранят к 1 января. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, уборку города он оценивает «не очень». «Вопросов много возникает по подъезду к контейнерным площадкам, к социальным учреждениям, чтобы продукты подвозить, к жилым домам — я на этом в первый же день акцентировал внимание. Управляющие компании должны поработать, уже многие УК наводят порядок», — описал ситуацию Орлов. «Движение общественного транспорта обеспечено в полном объеме, валы сформированы, будем их возить [на полигоны]. К 1 января основные последствия [стихии] будут устранены», — заверил мэр. В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков — по оценке Орлова, — двухмесячная норма. На оперативном штабе утром 27 декабря он рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было».

Основные последствия снегопада, обрушившегося на Екатеринбург в ночь на 26 декабря, устранят к 1 января. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, уборку города он оценивает «не очень». «Вопросов много возникает по подъезду к контейнерным площадкам, к социальным учреждениям, чтобы продукты подвозить, к жилым домам — я на этом в первый же день акцентировал внимание. Управляющие компании должны поработать, уже многие УК наводят порядок», — описал ситуацию Орлов. «Движение общественного транспорта обеспечено в полном объеме, валы сформированы, будем их возить [на полигоны]. К 1 января основные последствия [стихии] будут устранены», — заверил мэр. В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков — по оценке Орлова, — двухмесячная норма. На оперативном штабе утром 27 декабря он рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было».