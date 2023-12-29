Мэр Екатеринбурга пообещал очистить город от снега к 1 января

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад
Таких снегопадов не было больше 100 лет, говорил градоначальник (фото от 27 декабря) Фото:

Основные последствия снегопада, обрушившегося на Екатеринбург в ночь на 26 декабря, устранят к 1 января. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов.

По его словам, уборку города он оценивает «не очень». «Вопросов много возникает по подъезду к контейнерным площадкам, к социальным учреждениям, чтобы продукты подвозить, к жилым домам — я на этом в первый же день акцентировал внимание. Управляющие компании должны поработать, уже многие УК наводят порядок», — описал ситуацию Орлов.

«Движение общественного транспорта обеспечено в полном объеме, валы сформированы, будем их возить [на полигоны]. К 1 января основные последствия [стихии] будут устранены», — заверил мэр.

В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков — по оценке Орлова, — двухмесячная норма. На оперативном штабе утром 27 декабря он рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основные последствия снегопада, обрушившегося на Екатеринбург в ночь на 26 декабря, устранят к 1 января. Об этом URA.RU сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, уборку города он оценивает «не очень». «Вопросов много возникает по подъезду к контейнерным площадкам, к социальным учреждениям, чтобы продукты подвозить, к жилым домам — я на этом в первый же день акцентировал внимание. Управляющие компании должны поработать, уже многие УК наводят порядок», — описал ситуацию Орлов. «Движение общественного транспорта обеспечено в полном объеме, валы сформированы, будем их возить [на полигоны]. К 1 января основные последствия [стихии] будут устранены», — заверил мэр. В Екатеринбурге 26—27 декабря выпало аномальное количество осадков — по оценке Орлова, — двухмесячная норма. На оперативном штабе утром 27 декабря он рассказывал, что таких снегопадов «106 лет не было».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...