Глава Челябинска Котова просит не оставлять ночью автомобили на проспекте Ленина

29 декабря 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область Глава Челябинска Наталья Котова просит горожан не оставлять автомобили на проспекте Ленина ночью, так как это мешает очистке снега и подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В ближайшие сутки будет проводиться зачистка парковочных карманов на проспекте Ленина, чтобы обеспечить праздничные мероприятия. Настоятельно просим челябинцев не оставлять автомобили на проспекте Ленина в ночное время», — передает telegram-канал администрации Челябинска итоги заседания оперативного штаба, проведенного Котовой. Сообщается, что на улицы предстоящей ночью выедут убирать 289 единиц техники и 209 рабочих. За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега. Кроме того, мэрия предупредила управляющие компании о необходимости очистки крыш от наледи и снега. Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури. По данным синоптиков, 26 декабря в Челябинске выпало 130 процентов месячной нормы осадков.

Глава Челябинска Наталья Котова просит горожан не оставлять автомобили на проспекте Ленина ночью, так как это мешает очистке снега и подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В ближайшие сутки будет проводиться зачистка парковочных карманов на проспекте Ленина, чтобы обеспечить праздничные мероприятия. Настоятельно просим челябинцев не оставлять автомобили на проспекте Ленина в ночное время», — передает telegram-канал администрации Челябинска итоги заседания оперативного штаба, проведенного Котовой. Сообщается, что на улицы предстоящей ночью выедут убирать 289 единиц техники и 209 рабочих. За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега. Кроме того, мэрия предупредила управляющие компании о необходимости очистки крыш от наледи и снега. Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури. По данным синоптиков, 26 декабря в Челябинске выпало 130 процентов месячной нормы осадков.