Глава Челябинска Котова просит не оставлять ночью автомобили на проспекте Ленина

Глава Челябинска Наталья Котова просит горожан не оставлять автомобили на проспекте Ленина ночью, так как это мешает очистке снега и подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В ближайшие сутки будет проводиться зачистка парковочных карманов на проспекте Ленина, чтобы обеспечить праздничные мероприятия. Настоятельно просим челябинцев не оставлять автомобили на проспекте Ленина в ночное время», — передает telegram-канал администрации Челябинска итоги заседания оперативного штаба, проведенного Котовой.
Сообщается, что на улицы предстоящей ночью выедут убирать 289 единиц техники и 209 рабочих. За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега. Кроме того, мэрия предупредила управляющие компании о необходимости очистки крыш от наледи и снега.
Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури. По данным синоптиков, 26 декабря в Челябинске выпало 130 процентов месячной нормы осадков.
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