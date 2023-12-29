Глава Челябинска Котова просит не оставлять ночью автомобили на проспекте Ленина

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За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

Глава Челябинска Наталья Котова просит горожан не оставлять автомобили на проспекте Ленина ночью, так как это мешает очистке снега и подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В ближайшие сутки будет проводиться зачистка парковочных карманов на проспекте Ленина, чтобы обеспечить праздничные мероприятия. Настоятельно просим челябинцев не оставлять автомобили на проспекте Ленина в ночное время», — передает telegram-канал администрации Челябинска итоги заседания оперативного штаба, проведенного Котовой.

Сообщается, что на улицы предстоящей ночью выедут убирать 289 единиц техники и 209 рабочих. За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега. Кроме того, мэрия предупредила управляющие компании о необходимости очистки крыш от наледи и снега.

Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури. По данным синоптиков, 26 декабря в Челябинске выпало 130 процентов месячной нормы осадков.

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Глава Челябинска Наталья Котова просит горожан не оставлять автомобили на проспекте Ленина ночью, так как это мешает очистке снега и подготовке к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В ближайшие сутки будет проводиться зачистка парковочных карманов на проспекте Ленина, чтобы обеспечить праздничные мероприятия. Настоятельно просим челябинцев не оставлять автомобили на проспекте Ленина в ночное время», — передает telegram-канал администрации Челябинска итоги заседания оперативного штаба, проведенного Котовой. Сообщается, что на улицы предстоящей ночью выедут убирать 289 единиц техники и 209 рабочих. За ночь планируют вывезти более 25 тысяч кубометров снега. Кроме того, мэрия предупредила управляющие компании о необходимости очистки крыш от наледи и снега. Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури. По данным синоптиков, 26 декабря в Челябинске выпало 130 процентов месячной нормы осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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