Следователи выяснили мотив убийства отца Владимира Легойды. Видео

СК РФ: подозреваемый в убийстве Легойды напал на мужчину из-за 100 тысяч рублей

30 декабря 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

В СК сообщили, что отца Легойды убили из-за денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа убили из-за 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ после допроса подозреваемого в убийстве. «Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами», — говорится в сообщении СК РФ. Уточняется, что после убийства он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина. Ранее стало известно об убийстве пожилого мужчины в Подмосковье. На теле обнаружили множество колото-резанных ран. Позже выяснилось, что убит был отец Владимира Легойды. Подозреваемый в содеянном был задержан 30 декабря, после чего доставлен на допрос.

Отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа убили из-за 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ после допроса подозреваемого в убийстве. «Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами», — говорится в сообщении СК РФ. Уточняется, что после убийства он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина. Ранее стало известно об убийстве пожилого мужчины в Подмосковье. На теле обнаружили множество колото-резанных ран. Позже выяснилось, что убит был отец Владимира Легойды. Подозреваемый в содеянном был задержан 30 декабря, после чего доставлен на допрос.