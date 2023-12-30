Отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа убили из-за 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ после допроса подозреваемого в убийстве.
«Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами», — говорится в сообщении СК РФ. Уточняется, что после убийства он похитил у Легойды-старшего 100 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина.
Ранее стало известно об убийстве пожилого мужчины в Подмосковье. На теле обнаружили множество колото-резанных ран. Позже выяснилось, что убит был отец Владимира Легойды. Подозреваемый в содеянном был задержан 30 декабря, после чего доставлен на допрос.
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