29 декабря 2023

В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, фура, грузовик, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль
Ограничения на движение транспорта сняты на нескольких трассах Курганской области Фото:

На курганских трассах сняты ограничения на движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Введенные ранее ограничения на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. Беспрепятственно продолжить путь можно на дорогах Екатеринбург-Шадринск-Курган, „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень», — сообщили на сайте ведомства.

Из-за сильного ветра и метели ограничения остаются на участке «Подъезд к городу Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского округов. Они коснутся пассажирского транспорта, такси и грузовых машин, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы. На данный момент подрядные организации продолжают работы по ликвидации последствий из-за неблагоприятных погодных условий.

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На курганских трассах сняты ограничения на движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Введенные ранее ограничения на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. Беспрепятственно продолжить путь можно на дорогах Екатеринбург-Шадринск-Курган, „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень», — сообщили на сайте ведомства. Из-за сильного ветра и метели ограничения остаются на участке «Подъезд к городу Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского округов. Они коснутся пассажирского транспорта, такси и грузовых машин, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы. На данный момент подрядные организации продолжают работы по ликвидации последствий из-за неблагоприятных погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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