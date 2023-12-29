В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта

30 декабря 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Ограничения на движение транспорта сняты на нескольких трассах Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганских трассах сняты ограничения на движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Введенные ранее ограничения на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. Беспрепятственно продолжить путь можно на дорогах Екатеринбург-Шадринск-Курган, „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень», — сообщили на сайте ведомства. Из-за сильного ветра и метели ограничения остаются на участке «Подъезд к городу Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского округов. Они коснутся пассажирского транспорта, такси и грузовых машин, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы. На данный момент подрядные организации продолжают работы по ликвидации последствий из-за неблагоприятных погодных условий.

На курганских трассах сняты ограничения на движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Введенные ранее ограничения на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. Беспрепятственно продолжить путь можно на дорогах Екатеринбург-Шадринск-Курган, „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень», — сообщили на сайте ведомства. Из-за сильного ветра и метели ограничения остаются на участке «Подъезд к городу Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского округов. Они коснутся пассажирского транспорта, такси и грузовых машин, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы. На данный момент подрядные организации продолжают работы по ликвидации последствий из-за неблагоприятных погодных условий.