В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта

На курганских трассах сняты ограничения на движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Введенные ранее ограничения на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения сняты. Беспрепятственно продолжить путь можно на дорогах Екатеринбург-Шадринск-Курган, „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень», — сообщили на сайте ведомства.
Из-за сильного ветра и метели ограничения остаются на участке «Подъезд к городу Ишим» на территории Макушинского и Частоозерского округов. Они коснутся пассажирского транспорта, такси и грузовых машин, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы. На данный момент подрядные организации продолжают работы по ликвидации последствий из-за неблагоприятных погодных условий.
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