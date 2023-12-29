29 декабря 2023

Бастрыкин потребовал доклад по расселению пермяков из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о расселении жильцов аварийного дома Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили из-за длительного расселения многоквартирного аварийного дома в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за неконтролируемого обрушения в 2019 году. До настоящего времени жильцы дома не обеспечены другим жильем и продолжают проживать в опасных условиях, указано в обращении к Бастрыкину. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили из-за длительного расселения многоквартирного аварийного дома в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК. Дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за неконтролируемого обрушения в 2019 году. До настоящего времени жильцы дома не обеспечены другим жильем и продолжают проживать в опасных условиях, указано в обращении к Бастрыкину. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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