Бастрыкин потребовал доклад по расселению пермяков из аварийного дома

30 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о расселении жильцов аварийного дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили из-за длительного расселения многоквартирного аварийного дома в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК. Дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за неконтролируемого обрушения в 2019 году. До настоящего времени жильцы дома не обеспечены другим жильем и продолжают проживать в опасных условиях, указано в обращении к Бастрыкину. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили из-за длительного расселения многоквартирного аварийного дома в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК. Дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за неконтролируемого обрушения в 2019 году. До настоящего времени жильцы дома не обеспечены другим жильем и продолжают проживать в опасных условиях, указано в обращении к Бастрыкину. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.