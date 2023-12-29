Бастрыкин потребовал доклад по расселению пермяков из аварийного дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, которое возбудили из-за длительного расселения многоквартирного аварийного дома в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению многоквартирного дома по улице Свободы в Кунгуре. Об установленных обстоятельствах и проделанной работе по восстановлению жилищных прав главе комитета доложит руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин», — сообщили в telegram-канале СК.
Дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за неконтролируемого обрушения в 2019 году. До настоящего времени жильцы дома не обеспечены другим жильем и продолжают проживать в опасных условиях, указано в обращении к Бастрыкину. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.
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