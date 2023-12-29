Курганский губернатор назвал четыре слова, характеризующих 2023 год

Губернатор Шумков: 2023 год является залогом больших перемен

30 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами. Он был «сложный, хороший, год перемен», сказал глава региона в интервью. «Тремя описать сложно. Сложный, хороший, год перемен. Этот год является залогом большого количества перемен, которые вызревают в обществе», — сказал Шумков. Интервью с губернатором опубликовано на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона. В преддверии Нового года он пожелал, чтобы рядом с ними были родные и близкие люди, а все задуманные желания реализовались.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами. Он был «сложный, хороший, год перемен», сказал глава региона в интервью. «Тремя описать сложно. Сложный, хороший, год перемен. Этот год является залогом большого количества перемен, которые вызревают в обществе», — сказал Шумков. Интервью с губернатором опубликовано на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона. В преддверии Нового года он пожелал, чтобы рядом с ними были родные и близкие люди, а все задуманные желания реализовались.