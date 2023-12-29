29 декабря 2023

Курганский губернатор назвал четыре слова, характеризующих 2023 год

Губернатор Шумков: 2023 год является залогом больших перемен
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами. Он был «сложный, хороший, год перемен», сказал глава региона в интервью.

«Тремя описать сложно. Сложный, хороший, год перемен. Этот год является залогом большого количества перемен, которые вызревают в обществе», — сказал Шумков. Интервью с губернатором опубликовано на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона. В преддверии Нового года он пожелал, чтобы рядом с ними были родные и близкие люди, а все задуманные желания реализовались.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами. Он был «сложный, хороший, год перемен», сказал глава региона в интервью. «Тремя описать сложно. Сложный, хороший, год перемен. Этот год является залогом большого количества перемен, которые вызревают в обществе», — сказал Шумков. Интервью с губернатором опубликовано на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона. В преддверии Нового года он пожелал, чтобы рядом с ними были родные и близкие люди, а все задуманные желания реализовались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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