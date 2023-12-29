Курганский губернатор назвал четыре слова, характеризующих 2023 год

Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами
Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал 2023 год четырьмя словами. Он был «сложный, хороший, год перемен», сказал глава региона в интервью.
«Тремя описать сложно. Сложный, хороший, год перемен. Этот год является залогом большого количества перемен, которые вызревают в обществе», — сказал Шумков. Интервью с губернатором опубликовано на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона. В преддверии Нового года он пожелал, чтобы рядом с ними были родные и близкие люди, а все задуманные желания реализовались.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.