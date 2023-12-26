Губернатор Шумков отметил, что является главным для юных курганцев в новом году. Видео

Губернатор Шумков отметил, что является главным для юных курганцев в Новом году
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил юных жителей Курганской области с наступающим Новым годом и отметил, что главное для малышей — это любовь и внимание близких Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона в преддверии Нового года и указал, что является главным для маленьких курганцев. Видео с обращением опубликовано в telegram-канале Курганская область официально.

«Наступает волшебное время. Чудесные события ожидают вас в эти дни, а Дед Мороз уже пакует вам подарки. Ваши счастливые глаза — лучшая награда для нас, взрослых. Верю и очень хочу, чтобы вы встретили этот праздник весело, в окружении любящих вас родных и близких людей, чтобы тепло новогодних и рождественских праздников согревало вас по жизни. <…> Главное, пусть с вами рядом будут люди, которые вас любят просто за то, что вы есть. В этом и есть сила и чудо любви. С наступающим вас Новым годом», — заявил Шумков. Также он пожелал детям реализации всех задуманных ими желаний, и новых успехов в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Глава региона подарил девочке и маме детей цветы, а также большой СПА-набор и игрушку в виде медведя.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к детям и подрастающему поколению региона в преддверии Нового года и указал, что является главным для маленьких курганцев. Видео с обращением опубликовано в telegram-канале Курганская область официально. «Наступает волшебное время. Чудесные события ожидают вас в эти дни, а Дед Мороз уже пакует вам подарки. Ваши счастливые глаза — лучшая награда для нас, взрослых. Верю и очень хочу, чтобы вы встретили этот праздник весело, в окружении любящих вас родных и близких людей, чтобы тепло новогодних и рождественских праздников согревало вас по жизни. <…> Главное, пусть с вами рядом будут люди, которые вас любят просто за то, что вы есть. В этом и есть сила и чудо любви. С наступающим вас Новым годом», — заявил Шумков. Также он пожелал детям реализации всех задуманных ими желаний, и новых успехов в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом курганскую первоклассницу и ее младшего брата, отец которых погиб на СВО. Глава региона подарил девочке и маме детей цветы, а также большой СПА-набор и игрушку в виде медведя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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