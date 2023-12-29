На праздники в ХМАО ударят морозы

30 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники ударят резкие морозы, однако к концу недели ожидается потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU На новогодние праздники в Югре ожидается резкое похолодание. В некоторых районах округа температура воздуха достигнет -38 градусов мороза. Однако к концу недели по всему региону прогнозируют потепление до -16 и обильные снегопады. Прогноз погоды опубликовали на сайте гидрометцентра ХМАО. «В отдельных районах небольшой снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура 1 января ночью -33, -38 градусов, в Нижневартовском районе до -28. Днем мороз до -31, местами -16,-21 градусов. 2 января ночью ожидается -30,-35, местами по южной половине до -29. Днем -26,-31 градус мороза, местами -20,-25», — прогнозируют синоптики гидрометцентра Югры. По данным сайта «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске с 1 по 3 января температура воздуха ожидается в районе -30 градусов мороза. При этом, к концу праздничной недели потеплеет до -17. На протяжении всего периода праздничных выходных эксперты прогнозируют снег. В Нижневартовске в первые два дня 2024 года обещают от -23 до -30 мороза. К концу недели ожидается потепление до -16 с обильными осадками. Жителей Сургута с 1 по 3 января порадует солнечная погода и температура воздуха до -31. С 4 января синоптики прогнозируют на территории города от -17 до -23 градусов мороза и снег.

На новогодние праздники в Югре ожидается резкое похолодание. В некоторых районах округа температура воздуха достигнет -38 градусов мороза. Однако к концу недели по всему региону прогнозируют потепление до -16 и обильные снегопады. Прогноз погоды опубликовали на сайте гидрометцентра ХМАО. «В отдельных районах небольшой снег. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура 1 января ночью -33, -38 градусов, в Нижневартовском районе до -28. Днем мороз до -31, местами -16,-21 градусов. 2 января ночью ожидается -30,-35, местами по южной половине до -29. Днем -26,-31 градус мороза, местами -20,-25», — прогнозируют синоптики гидрометцентра Югры. По данным сайта «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске с 1 по 3 января температура воздуха ожидается в районе -30 градусов мороза. При этом, к концу праздничной недели потеплеет до -17. На протяжении всего периода праздничных выходных эксперты прогнозируют снег. В Нижневартовске в первые два дня 2024 года обещают от -23 до -30 мороза. К концу недели ожидается потепление до -16 с обильными осадками. Жителей Сургута с 1 по 3 января порадует солнечная погода и температура воздуха до -31. С 4 января синоптики прогнозируют на территории города от -17 до -23 градусов мороза и снег.