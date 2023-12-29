Пермяк попал под суд, врезавшись на теплоходе в другое судно

30 декабря 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

У подсудимого не было прав на управление теплоходом Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жителя Перми осудили за экскурсии на теплоходе, не отвечающие требованиям безопасности. У мужчины не было права управления судном, оно не имело документов на годность к плаванию, а сам подсудимый врезался на нем в другой теплоход, что привело к травмам пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Пермского края, который признан виновным в совершении преступления по статье „Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности“. Подсудимый не обладал правом управления судном, судно не имело действующих документов на годность к плаванию, отсутствовало подтверждение на его годное техническое состояние, а также состояние всех элементов судна. Наказание не связано с лишением свободы», — указано в telegram-канале ведомства. Суд установил, что мужчина перевозил пассажиров на разъездном теплоходе по реке Кама от поселка Чкалово до поселка Орел и обратно. В конце июля 2023 года он допустил столкновение с теплоходом «Наташа», который двигался во встречном направлении, из-за чего шесть пассажиров судна «К-1765» получили травмы различной степени тяжести.

Жителя Перми осудили за экскурсии на теплоходе, не отвечающие требованиям безопасности. У мужчины не было права управления судном, оно не имело документов на годность к плаванию, а сам подсудимый врезался на нем в другой теплоход, что привело к травмам пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Пермского края, который признан виновным в совершении преступления по статье „Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности“. Подсудимый не обладал правом управления судном, судно не имело действующих документов на годность к плаванию, отсутствовало подтверждение на его годное техническое состояние, а также состояние всех элементов судна. Наказание не связано с лишением свободы», — указано в telegram-канале ведомства. Суд установил, что мужчина перевозил пассажиров на разъездном теплоходе по реке Кама от поселка Чкалово до поселка Орел и обратно. В конце июля 2023 года он допустил столкновение с теплоходом «Наташа», который двигался во встречном направлении, из-за чего шесть пассажиров судна «К-1765» получили травмы различной степени тяжести.