В белгородском Шебекино объявили ракетную опасность

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В Шебекино объявлена ракетная опасность Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Единой системе предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций.

« Внимание! Город Шебекино!!! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Днем 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Есть сообщения о погибших.

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В белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Единой системе предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. « Внимание! Город Шебекино!!! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Днем 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Есть сообщения о погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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