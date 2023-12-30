Происшествия В белгородском Шебекино объявили ракетную опасность 30 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 + В Шебекино объявлена ракетная опасность Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Единой системе предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. « Внимание! Город Шебекино!!! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Днем 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Есть сообщения о погибших. В белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Единой системе предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. « Внимание! Город Шебекино!!! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Днем 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Есть сообщения о погибших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям