В белгородском Шебекино объявили ракетную опасность

В Шебекино объявлена ракетная опасность
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В белгородском Шебекино объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в Единой системе предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций.
« Внимание! Город Шебекино!!! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Днем 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Есть сообщения о погибших.
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