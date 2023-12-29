Мэр Салехарда исполнил мечты детей. Фото

30 декабря 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Мэр салехарда исполнил мечты двух детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Салехарда Алексей Титовский снял шар с «Елки желаний», но на нем была не одна мечта, а целых две. 16-летняя девочка Маша пожелала швейную машинку для себя и велосипед для своего брата, глава города исполнил мечты детей. «Написала письмо на „Елку желаний“, в котором попросила швейную машинку. Шар с ее пожеланием с елки Всероссийской акции и достался мне. Еще девочка попросила велосипед для младшего брата Саши. Очень рад был сегодня исполнить детские мечты», — написал Титовский в своем telegram-канале. Глава Салехарда сказал, что от добрых дел всегда становится теплее на душе. Он пожелал людям творить чудеса для близких и просто незнакомых ребятишек и поздравил всех с наступающим Новым годом. Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов. Маша благодарит главу города за подарок Фото: Алексей Титовский Маша с подарком от мэра города Фото: Алексей Титовский Саша с подарком от Алексея Титовского Фото: Алексей Титовский

Мэр Салехарда Алексей Титовский снял шар с «Елки желаний», но на нем была не одна мечта, а целых две. 16-летняя девочка Маша пожелала швейную машинку для себя и велосипед для своего брата, глава города исполнил мечты детей. «Написала письмо на „Елку желаний“, в котором попросила швейную машинку. Шар с ее пожеланием с елки Всероссийской акции и достался мне. Еще девочка попросила велосипед для младшего брата Саши. Очень рад был сегодня исполнить детские мечты», — написал Титовский в своем telegram-канале. Глава Салехарда сказал, что от добрых дел всегда становится теплее на душе. Он пожелал людям творить чудеса для близких и просто незнакомых ребятишек и поздравил всех с наступающим Новым годом. Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов.