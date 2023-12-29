29 декабря 2023

Мэр Салехарда исполнил мечты детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр салехарда исполнил мечты двух детей Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский снял шар с «Елки желаний», но на нем была не одна мечта, а целых две. 16-летняя девочка Маша пожелала швейную машинку для себя и велосипед для своего брата, глава города исполнил мечты детей.

«Написала письмо на „Елку желаний“, в котором попросила швейную машинку. Шар с ее пожеланием с елки Всероссийской акции и достался мне. Еще девочка попросила велосипед для младшего брата Саши. Очень рад был сегодня исполнить детские мечты», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Глава Салехарда сказал, что от добрых дел всегда становится теплее на душе. Он пожелал людям творить чудеса для близких и просто незнакомых ребятишек и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов.

Маша благодарит главу города за подарок
Маша благодарит главу города за подарок
Фото:
Маша с подарком от мэра города
Маша с подарком от мэра города
Фото:
Саша с подарком от Алексея Титовского
Саша с подарком от Алексея Титовского
Фото:

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Мэр Салехарда Алексей Титовский снял шар с «Елки желаний», но на нем была не одна мечта, а целых две. 16-летняя девочка Маша пожелала швейную машинку для себя и велосипед для своего брата, глава города исполнил мечты детей. «Написала письмо на „Елку желаний“, в котором попросила швейную машинку. Шар с ее пожеланием с елки Всероссийской акции и достался мне. Еще девочка попросила велосипед для младшего брата Саши. Очень рад был сегодня исполнить детские мечты», — написал Титовский в своем telegram-канале. Глава Салехарда сказал, что от добрых дел всегда становится теплее на душе. Он пожелал людям творить чудеса для близких и просто незнакомых ребятишек и поздравил всех с наступающим Новым годом. Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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