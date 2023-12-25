Мэр из ЯНАО облачился в костюм Деда Мороза. Фото

Мэр Нового Уренгоя Воронов помогает Деду Морозу радовать детей

26 декабря 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Так Воронов и его команда помогают Деду Морозу творить волшебство для юных новоуренгойцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. В соцсети мэр сообщил, что так он и его команда помогают волшебнику. «В этом году наша городская команда вновь помогает главному зимнему волшебнику. Стараемся, как можем, чтобы не подвести Деда Мороза», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов. Все желающие до 8 января 2024 года могут посетить локацию на главной городской площади в будни с 17.00 до 21.00 и в выходные с 16.00 до 21.00. Воронов ранее принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. Папа мальчика в настоящее время проходит службу в зоне СВО. Воронов и его коллеги ежедневно дежурят в резиденции Деда Мороза Telegram-канал Андрея Воронова Дети приходят к волшебнику со своими желаниями Telegram-канал Андрея Воронова

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. В соцсети мэр сообщил, что так он и его команда помогают волшебнику. «В этом году наша городская команда вновь помогает главному зимнему волшебнику. Стараемся, как можем, чтобы не подвести Деда Мороза», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов. Все желающие до 8 января 2024 года могут посетить локацию на главной городской площади в будни с 17.00 до 21.00 и в выходные с 16.00 до 21.00. Воронов ранее принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. Папа мальчика в настоящее время проходит службу в зоне СВО.