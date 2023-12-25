25 декабря 2023
24 декабря 2023

Мэр из ЯНАО облачился в костюм Деда Мороза. Фото

Мэр Нового Уренгоя Воронов помогает Деду Морозу радовать детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Так Воронов и его команда помогают Деду Морозу творить волшебство для юных новоуренгойцев (архивное фото) Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. В соцсети мэр сообщил, что так он и его команда помогают волшебнику.

«В этом году наша городская команда вновь помогает главному зимнему волшебнику. Стараемся, как можем, чтобы не подвести Деда Мороза», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов. Все желающие до 8 января 2024 года могут посетить локацию на главной городской площади в будни с 17.00 до 21.00 и в выходные с 16.00 до 21.00.

Воронов ранее принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. Папа мальчика в настоящее время проходит службу в зоне СВО.

Воронов и его коллеги ежедневно дежурят в резиденции Деда Мороза
Воронов и его коллеги ежедневно дежурят в резиденции Деда Мороза
Дети приходят к волшебнику со своими желаниями
Дети приходят к волшебнику со своими желаниями

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы поздравить детей. В соцсети мэр сообщил, что так он и его команда помогают волшебнику. «В этом году наша городская команда вновь помогает главному зимнему волшебнику. Стараемся, как можем, чтобы не подвести Деда Мороза», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Мэр и его коллеги будут дежурить в резиденции Деда Мороза ежедневно с 17 до 18 часов. Все желающие до 8 января 2024 года могут посетить локацию на главной городской площади в будни с 17.00 до 21.00 и в выходные с 16.00 до 21.00. Воронов ранее принял участие в акции «Елка заботы». Он исполнил новогоднюю мечту юного Кирилла и подарил ему велосипед. Папа мальчика в настоящее время проходит службу в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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