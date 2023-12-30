Полиция задержала свердловчанина, забравшего деньги у курганского пенсионера

30 декабря 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали курьера мошенников из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге курьера мошенников, который забрал полмиллиона рублей у пенсионера из Курганской области. Подозреваемый приехал в Юргамышский округ, работая по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге 19-летнего молодого человека, который подозревается в мошеннических действиях в отношении 85-летнего пенсионера. Установлено, что подозреваемый приехал в Юргамышский округ, и, выступая в качестве курьера и работая по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“, забрал полмиллиона рублей у пожилого мужчины», — сообщили на сайте ведомства. Деньги злоумышленник перевел на различные счета, указанные кураторами, и оставил себе небольшую сумму в качестве вознаграждения. Следователь отдела «Юргамышский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы. Фигурант задержан, а сотрудники полиции отрабатывают причастность подозреваемого к совершению таких же преступлений, в том числе в других регионах.

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге курьера мошенников, который забрал полмиллиона рублей у пенсионера из Курганской области. Подозреваемый приехал в Юргамышский округ, работая по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники уголовного розыска задержали в Екатеринбурге 19-летнего молодого человека, который подозревается в мошеннических действиях в отношении 85-летнего пенсионера. Установлено, что подозреваемый приехал в Юргамышский округ, и, выступая в качестве курьера и работая по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“, забрал полмиллиона рублей у пожилого мужчины», — сообщили на сайте ведомства. Деньги злоумышленник перевел на различные счета, указанные кураторами, и оставил себе небольшую сумму в качестве вознаграждения. Следователь отдела «Юргамышский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы. Фигурант задержан, а сотрудники полиции отрабатывают причастность подозреваемого к совершению таких же преступлений, в том числе в других регионах.