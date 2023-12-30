Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США

30 декабря 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, сообщила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом За обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав обстрелы терактом. «За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Минобороны РФ также назвало обстрелы терактом. По информации ведомства, большую часть ракет сбили ПВО. В результате атки погибли 14 человек, в том числе двое детей.

За обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав обстрелы терактом. «За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Минобороны РФ также назвало обстрелы терактом. По информации ведомства, большую часть ракет сбили ПВО. В результате атки погибли 14 человек, в том числе двое детей.