Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, сообщила Мария Захарова
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За обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав обстрелы терактом.
«За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Минобороны РФ также назвало обстрелы терактом. По информации ведомства, большую часть ракет сбили ПВО. В результате атки погибли 14 человек, в том числе двое детей.
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