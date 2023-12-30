Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
За терактом в Белгороде стоят Британия и США, сообщила Мария Захарова Фото:
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За обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав обстрелы терактом.

«За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Минобороны РФ также назвало обстрелы терактом. По информации ведомства, большую часть ракет сбили ПВО. В результате атки погибли 14 человек, в том числе двое детей.

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За обстрелом Белгорода стоит Великобритания. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, назвав обстрелы терактом. «За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Минобороны РФ также назвало обстрелы терактом. По информации ведомства, большую часть ракет сбили ПВО. В результате атки погибли 14 человек, в том числе двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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