Пермский губернатор Махонин высказался об обстреле Белгорода

Губернатор Махонин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

30 декабря 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин выразил соболезнования Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины «бесчеловечным преступлением». Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших. «Трагедия в Белгороде — город обстрелян киевским режимом. Погибли дети, пострадало мирное население. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что с Белгородской областью и ее жителями «Пермский край и вся Россия». Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины «бесчеловечным преступлением». Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших. «Трагедия в Белгороде — город обстрелян киевским режимом. Погибли дети, пострадало мирное население. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что с Белгородской областью и ее жителями «Пермский край и вся Россия». Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.