29 декабря 2023

Пермский губернатор Махонин высказался об обстреле Белгорода

Губернатор Махонин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным "Пермский край на связи" ВДНХ. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин выразил соболезнования Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины «бесчеловечным преступлением». Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших.

«Трагедия в Белгороде — город обстрелян киевским режимом. Погибли дети, пострадало мирное население. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что с Белгородской областью и ее жителями «Пермский край и вся Россия».

Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины «бесчеловечным преступлением». Глава региона также выразил соболезнования семьям погибших. «Трагедия в Белгороде — город обстрелян киевским режимом. Погибли дети, пострадало мирное население. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что с Белгородской областью и ее жителями «Пермский край и вся Россия». Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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