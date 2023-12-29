29 декабря 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На дорожках в ледовом городке заметили не посыпанный лед (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке на площади 1905 года. Об этом сообщили сразу несколько читателей URA.RU.

«Очень скользко в ледовом городке. При мне упали два человека, поскользнулась и дочь возле горки. Сильно ударилась головой, думали, сотрясение будет. Почему не посыпают? На некоторых участках прямо лед», — жалуется один из очевидцев.

Ледовый городок в Екатеринбурге открыли 29 декабря. Главной темой для его оформления стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из его сказок. На постройку городка из льда потратили миллионы рублей.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке на площади 1905 года. Об этом сообщили сразу несколько читателей URA.RU. «Очень скользко в ледовом городке. При мне упали два человека, поскользнулась и дочь возле горки. Сильно ударилась головой, думали, сотрясение будет. Почему не посыпают? На некоторых участках прямо лед», — жалуется один из очевидцев. Ледовый городок в Екатеринбурге открыли 29 декабря. Главной темой для его оформления стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из его сказок. На постройку городка из льда потратили миллионы рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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