Общество ЖКХ и Городская среда Екатеринбуржцы пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке 30 декабря 2023 в 22:19 Размер текста - 17 + На дорожках в ледовом городке заметили не посыпанный лед (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке на площади 1905 года. Об этом сообщили сразу несколько читателей URA.RU. «Очень скользко в ледовом городке. При мне упали два человека, поскользнулась и дочь возле горки. Сильно ударилась головой, думали, сотрясение будет. Почему не посыпают? На некоторых участках прямо лед», — жалуется один из очевидцев. Ледовый городок в Екатеринбурге открыли 29 декабря. Главной темой для его оформления стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из его сказок. На постройку городка из льда потратили миллионы рублей. Жители Екатеринбурга пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке на площади 1905 года. Об этом сообщили сразу несколько читателей URA.RU. «Очень скользко в ледовом городке. При мне упали два человека, поскользнулась и дочь возле горки. Сильно ударилась головой, думали, сотрясение будет. Почему не посыпают? На некоторых участках прямо лед», — жалуется один из очевидцев. Ледовый городок в Екатеринбурге открыли 29 декабря. Главной темой для его оформления стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из его сказок. На постройку городка из льда потратили миллионы рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям