Екатеринбуржцы пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке

Жители Екатеринбурга пожаловались на скользкие дорожки в ледовом городке на площади 1905 года. Об этом сообщили сразу несколько читателей URA.RU.
«Очень скользко в ледовом городке. При мне упали два человека, поскользнулась и дочь возле горки. Сильно ударилась головой, думали, сотрясение будет. Почему не посыпают? На некоторых участках прямо лед», — жалуется один из очевидцев.
Ледовый городок в Екатеринбурге открыли 29 декабря. Главной темой для его оформления стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из его сказок. На постройку городка из льда потратили миллионы рублей.
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