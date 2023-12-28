В Екатеринбурге, несмотря на внешние угрозы, открыли ледовый городок. Видео

29 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В этом году городок посвящен Пушкину Фото: Илья Московец © URA.RU На главной площади Екатеринбурга открыли ледовый городок, судьба которого до сегодняшнего дня оставалась под вопросом. Лед, из которого создавали горки и скульптуры, становился то хрупким от аномальных морозов, то таял при плюсовых температурах. Несмотря на это, площадку все же закончили к назначенному сроку. Как выглядит городок в этом году — оценило URA.RU. Главной темой стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из сказок «солнце русской поэзии». Например, Старик и Золотая рыбка, 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане», царевна Лебедь, бочка князя Гвидона и другое. Чтобы возвести городок, понадобилось около 700 кубических метров ледяных блоков и потратить на все не один десяток млн рублей. Теперь для екатеринбуржцев доступны ледовые скульптуры от мастеров из России и Беларуси, а также ледовые чаши и детские комплексы. Как уверяют создатели городка, все горки прошли проверку Ростехнадзора. Во главе всего этого — новая искуственная елка от «клуба олигархов» за 25 млн рублей, которую уже успели раскритиковать горожане. На открытии побывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я считаю, что тема выбрана правильно. Ледовые городки продолжают жить, у них очень большая история. И я абсолютно уверен, что настроение жителей и гостей города, которые будут посещать наш главный ледовый городок в эти новогодние праздники будет очень позитивным», — заявил Орлов. Также он пожелал горожанам проводить больше времени на свежем воздухе. «Хотя и обещают 20 градусов [мороза], но уральцев морозы не пугают», — подчеркнул мэр. Сам он в праздники отдыхать не будет, но Новый год встретит вместе с семьей, а «там как будет получаться». В новогодние праздники программа развлечений городка будет включать в себя вечерние концерты для взрослых в 20:00, выступления творческих коллективов дважды в день — в 14:00 и в 17:00. Также разработана программа новогодней ночи: екатеринбуржцев с 23:30 будут ждать Дед Мороз и Снегурочкой, интерактивы, продлится все это до 03:00 1 января. Городок будет доступен до 14 января, но его могут закрывать, если начнется потепление — чтобы скульптуры не упали на людей. После этого в 20-х числах января пройде «Ледовый штурм». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На главной площади Екатеринбурга открыли ледовый городок, судьба которого до сегодняшнего дня оставалась под вопросом. Лед, из которого создавали горки и скульптуры, становился то хрупким от аномальных морозов, то таял при плюсовых температурах. Несмотря на это, площадку все же закончили к назначенному сроку. Как выглядит городок в этом году — оценило URA.RU. Главной темой стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из сказок «солнце русской поэзии». Например, Старик и Золотая рыбка, 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане», царевна Лебедь, бочка князя Гвидона и другое. Чтобы возвести городок, понадобилось около 700 кубических метров ледяных блоков и потратить на все не один десяток млн рублей. Теперь для екатеринбуржцев доступны ледовые скульптуры от мастеров из России и Беларуси, а также ледовые чаши и детские комплексы. Как уверяют создатели городка, все горки прошли проверку Ростехнадзора. Во главе всего этого — новая искуственная елка от «клуба олигархов» за 25 млн рублей, которую уже успели раскритиковать горожане. На открытии побывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я считаю, что тема выбрана правильно. Ледовые городки продолжают жить, у них очень большая история. И я абсолютно уверен, что настроение жителей и гостей города, которые будут посещать наш главный ледовый городок в эти новогодние праздники будет очень позитивным», — заявил Орлов. Также он пожелал горожанам проводить больше времени на свежем воздухе. «Хотя и обещают 20 градусов [мороза], но уральцев морозы не пугают», — подчеркнул мэр. Сам он в праздники отдыхать не будет, но Новый год встретит вместе с семьей, а «там как будет получаться». В новогодние праздники программа развлечений городка будет включать в себя вечерние концерты для взрослых в 20:00, выступления творческих коллективов дважды в день — в 14:00 и в 17:00. Также разработана программа новогодней ночи: екатеринбуржцев с 23:30 будут ждать Дед Мороз и Снегурочкой, интерактивы, продлится все это до 03:00 1 января. Городок будет доступен до 14 января, но его могут закрывать, если начнется потепление — чтобы скульптуры не упали на людей. После этого в 20-х числах января пройде «Ледовый штурм».