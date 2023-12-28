На главной площади Екатеринбурга открыли ледовый городок, судьба которого до сегодняшнего дня оставалась под вопросом. Лед, из которого создавали горки и скульптуры, становился то хрупким от аномальных морозов, то таял при плюсовых температурах. Несмотря на это, площадку все же закончили к назначенному сроку. Как выглядит городок в этом году — оценило URA.RU.
Главной темой стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, поэтому на площадке появились персонажи из сказок «солнце русской поэзии». Например, Старик и Золотая рыбка, 33 богатыря из «Сказки о царе Салтане», царевна Лебедь, бочка князя Гвидона и другое. Чтобы возвести городок, понадобилось около 700 кубических метров ледяных блоков и потратить на все не один десяток млн рублей.
Теперь для екатеринбуржцев доступны ледовые скульптуры от мастеров из России и Беларуси, а также ледовые чаши и детские комплексы. Как уверяют создатели городка, все горки прошли проверку Ростехнадзора. Во главе всего этого — новая искуственная елка от «клуба олигархов» за 25 млн рублей, которую уже успели раскритиковать горожане.
На открытии побывал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Я считаю, что тема выбрана правильно. Ледовые городки продолжают жить, у них очень большая история. И я абсолютно уверен, что настроение жителей и гостей города, которые будут посещать наш главный ледовый городок в эти новогодние праздники будет очень позитивным», — заявил Орлов. Также он пожелал горожанам проводить больше времени на свежем воздухе. «Хотя и обещают 20 градусов [мороза], но уральцев морозы не пугают», — подчеркнул мэр. Сам он в праздники отдыхать не будет, но Новый год встретит вместе с семьей, а «там как будет получаться».
В новогодние праздники программа развлечений городка будет включать в себя вечерние концерты для взрослых в 20:00, выступления творческих коллективов дважды в день — в 14:00 и в 17:00. Также разработана программа новогодней ночи: екатеринбуржцев с 23:30 будут ждать Дед Мороз и Снегурочкой, интерактивы, продлится все это до 03:00 1 января.
Городок будет доступен до 14 января, но его могут закрывать, если начнется потепление — чтобы скульптуры не упали на людей. После этого в 20-х числах января пройде «Ледовый штурм».
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