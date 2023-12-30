В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в Сумской области 30 декабря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Сумской области раздались взрывы, передает издание «Страна». Ранее взрывы прогремели в Харьковской области.
«В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы», — сообщило издание. Подробностей не приводится.
Аналогичная ситуация в Харьковской области. По данным мэра Игоря Терехова, на востоке Украины раздалось минимум пять взрывов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.
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