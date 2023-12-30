В Сумской области прогремели взрывы

30 декабря 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Взрывы раздались в Сумской области 30 декабря Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сумской области раздались взрывы, передает издание «Страна». Ранее взрывы прогремели в Харьковской области. «В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы», — сообщило издание. Подробностей не приводится. Аналогичная ситуация в Харьковской области. По данным мэра Игоря Терехова, на востоке Украины раздалось минимум пять взрывов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

В Сумской области раздались взрывы, передает издание «Страна». Ранее взрывы прогремели в Харьковской области. «В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы», — сообщило издание. Подробностей не приводится. Аналогичная ситуация в Харьковской области. По данным мэра Игоря Терехова, на востоке Украины раздалось минимум пять взрывов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.