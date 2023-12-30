В Сумской области прогремели взрывы

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Взрывы раздались в Сумской области 30 декабря Фото:
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В Сумской области раздались взрывы, передает издание «Страна». Ранее взрывы прогремели в Харьковской области.

«В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы», — сообщило издание. Подробностей не приводится.

Аналогичная ситуация в Харьковской области. По данным мэра Игоря Терехова, на востоке Украины раздалось минимум пять взрывов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

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В Сумской области раздались взрывы, передает издание «Страна». Ранее взрывы прогремели в Харьковской области. «В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы», — сообщило издание. Подробностей не приводится. Аналогичная ситуация в Харьковской области. По данным мэра Игоря Терехова, на востоке Украины раздалось минимум пять взрывов. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует также в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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