Количество погибших при обстреле Белгорода выросло

18 человек погибли, 111 — пострадали, сообщает МЧС
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек. Пострадали 111 жителей», — передает пресс-служба ведомства.
Массированный удар по Белгороду со стороны Украины произошел 30 декабря. Основная атака произведена на центр города. Ранее сообщалось, что 14 человек погибли, в том числе — трое детей.
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