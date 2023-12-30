Количество погибших при обстреле Белгорода выросло

МЧС РФ: в Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек

31 декабря 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

18 человек погибли, 111 — пострадали, сообщает МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек. Пострадали 111 жителей», — передает пресс-служба ведомства. Массированный удар по Белгороду со стороны Украины произошел 30 декабря. Основная атака произведена на центр города. Ранее сообщалось, что 14 человек погибли, в том числе — трое детей.

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек. Пострадали 111 жителей», — передает пресс-служба ведомства. Массированный удар по Белгороду со стороны Украины произошел 30 декабря. Основная атака произведена на центр города. Ранее сообщалось, что 14 человек погибли, в том числе — трое детей.