30 декабря 2023

Количество погибших при обстреле Белгорода выросло

МЧС РФ: в Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
18 человек погибли, 111 — пострадали, сообщает МЧС Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек. Пострадали 111 жителей», — передает пресс-служба ведомства.

Массированный удар по Белгороду со стороны Украины произошел 30 декабря. Основная атака произведена на центр города. Ранее сообщалось, что 14 человек погибли, в том числе — трое детей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек. Пострадали 111 жителей», — передает пресс-служба ведомства. Массированный удар по Белгороду со стороны Украины произошел 30 декабря. Основная атака произведена на центр города. Ранее сообщалось, что 14 человек погибли, в том числе — трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...