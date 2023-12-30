Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое инициировала Москва после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет отсутствовать постоянный представитель Чехии. Об этом в соцсети заявил министр иностранных республики Ян Липавский.
«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо (на заседание Совбеза ООН — прим. URA.RU)», — заявил Липавский на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter). Он подчеркнул, что Чехия будет присутствовать только на заседании СБ ООН для обсуждения окончания конфликта на Украине.
Россия запросила заседание СБ ООН на 00:00 по московскому времени 31 декабря. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ требует присутствия на нем представителя Чехии, так как по данным Минобороны РФ, ВСУ обстреляли Белгород чешскими РСЗО Vampire.
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