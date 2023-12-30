РФ требует ответа от Чехии по обстрелам Белгорода

30 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Чешскими РСЗО Vampire атаковали Белгород, сообщили в Минобороны Фото: Jaap Arriens\Zuma\TASS новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом На экстренном заседании Совета Безопасности ООН Россия требует присутствия на нем представителя Чехии. Поскольку, по данным Минобороны РФ, ВСУ обстреляли Белгород чешскими и РСЗО Vampire. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия потребовала на заседании Совета Безопасности ООН присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации», — сообщил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с обстрелом Белгорода Москва запросила заседание СБ ООН на 23:00 по московскому времени 30 декабря. При атаке ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Больше сотни получили ранения. По данным Минобороны, Украина использовала чешские РСЗО Vampire и ракетами «Ольха».

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН Россия требует присутствия на нем представителя Чехии. Поскольку, по данным Минобороны РФ, ВСУ обстреляли Белгород чешскими и РСЗО Vampire. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия потребовала на заседании Совета Безопасности ООН присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации», — сообщил Полянский. Его слова приводит ТАСС. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с обстрелом Белгорода Москва запросила заседание СБ ООН на 23:00 по московскому времени 30 декабря. При атаке ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Больше сотни получили ранения. По данным Минобороны, Украина использовала чешские РСЗО Vampire и ракетами «Ольха».