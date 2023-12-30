РФ требует ответа от Чехии по обстрелам Белгорода

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН Россия требует присутствия на нем представителя Чехии. Поскольку, по данным Минобороны РФ, ВСУ обстреляли Белгород чешскими и РСЗО Vampire. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия потребовала на заседании Совета Безопасности ООН присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации», — сообщил Полянский. Его слова приводит ТАСС.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с обстрелом Белгорода Москва запросила заседание СБ ООН на 23:00 по московскому времени 30 декабря. При атаке ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Больше сотни получили ранения. По данным Минобороны, Украина использовала чешские РСЗО Vampire и ракетами «Ольха».
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