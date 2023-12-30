В России прогнозируют появление региональной ипотеки

Депут ГД Аксаков: региональная ипотека появится в ближайшее время

31 декабря 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

В регионах России могут появиться уже в 2024 году свои ипотечные программы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В российских регионах может появиться своя ипотека, которая способствует укреплению кадровой политики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Правительство может либо субсидировать процентную ставку по ипотеке в регионах, либо еще создать какие-то меры поддержки ипотечных программ. Центробанк мог бы дать послабления банкам именно в конкретных территориях России», — передает «Парламентская газета» слова Аксакова. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что идея региональной ипотеки может быть реализована в начале 2024 года. Он добавил, что необходимо определить регионы для такой ипотеки, где у населения низкие доходы или невыгодные условия по ипотечным программам. Президент России Владимир Путин с 15 декабря 2022 года продлевал льготную ипотеку до 1 июля 2024. Ставка по ней была увеличена с 7% до 8%.

В российских регионах может появиться своя ипотека, которая способствует укреплению кадровой политики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Правительство может либо субсидировать процентную ставку по ипотеке в регионах, либо еще создать какие-то меры поддержки ипотечных программ. Центробанк мог бы дать послабления банкам именно в конкретных территориях России», — передает «Парламентская газета» слова Аксакова. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что идея региональной ипотеки может быть реализована в начале 2024 года. Он добавил, что необходимо определить регионы для такой ипотеки, где у населения низкие доходы или невыгодные условия по ипотечным программам. Президент России Владимир Путин с 15 декабря 2022 года продлевал льготную ипотеку до 1 июля 2024. Ставка по ней была увеличена с 7% до 8%.