В России прогнозируют появление региональной ипотеки

В российских регионах может появиться своя ипотека, которая способствует укреплению кадровой политики. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Правительство может либо субсидировать процентную ставку по ипотеке в регионах, либо еще создать какие-то меры поддержки ипотечных программ. Центробанк мог бы дать послабления банкам именно в конкретных территориях России», — передает «Парламентская газета» слова Аксакова.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что идея региональной ипотеки может быть реализована в начале 2024 года. Он добавил, что необходимо определить регионы для такой ипотеки, где у населения низкие доходы или невыгодные условия по ипотечным программам.
Президент России Владимир Путин с 15 декабря 2022 года продлевал льготную ипотеку до 1 июля 2024. Ставка по ней была увеличена с 7% до 8%.
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