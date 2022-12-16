Льготная ипотека в 2023 году: новые условия, программы, как получить семьям с детьми

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Программа льготной ипотеки продлится до 2024 года Фото:

Президент России Владимир Путин 15 декабря продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Агентство URA.RU рассказывает, как выбрать наиболее выгодное предложение по ипотеке с господдержкой в 2023 году.

Льготная ипотека

Такая ипотека выдается под 7%. Разницу между рыночным процентом восполняет государство. Оформить льготную ипотеку можно для покупки квартиры в строящемся доме, а также для приобретения готового жилья от застройщика и земельного участка с дальнейшим строительством дома. Это программа не распространяется на покупку жилья на вторичном рынке. Срок кредита — до 30 лет, сумма первоначального взноса — 15 процентов от жилья.

Семейная ипотека

Семейная ипотека выдается под 6%. Ее могут получить семьи, у которых родился ребенок с 2018 по 2022 год включительно. Если у семьи есть ребенок с инвалидностью, то семья может также подать заявку на получение семейной ипотеки. Возраст ребенка в таком случае не играет роли. Семья может воспользоваться этой ипотекой для приобретения квартиры в новостройке или для покупки дома с земельным участком.

Сельская ипотека

Ей может воспользоваться любой россиянин, который планирует приобрести квартиру в сельской местности. Число жителей в населенном пункте не должно превышать 300 000 человек. Кредит можно взять на сумму до 3 миллионов рублей во всех регионах кроме Дальнего Востока, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — там до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья.

Военная ипотека

Данным кредитом на жилье могут воспользоваться только служащие в вооруженных силах по призыву и по контракту. Пока они проходят службу государство платит за них ипотеку. Если человек выполняет все условия программы, то квартира остается у него. Если нет, то ему придется вернуть все деньги государству и закрыть ипотеку самому.

Дальневосточная ипотека

Ей могут воспользоваться россияне младше 35 лет для переезда на Дальний Восток. Те россияне, которые уже там живут, могут также воспользоваться этим кредитованием. Возраст в таком случае не важен. Это программа действует до 2024 года. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов.

Ипотека с материнским капиталом

Данным видом господдержки могут воспользоваться семьи при рождении ребенка. Чем больше будет новорожденных, тем будет больше размер выплат от государства.

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Президент России Владимир Путин 15 декабря продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Агентство URA.RU рассказывает, как выбрать наиболее выгодное предложение по ипотеке с господдержкой в 2023 году. Такая ипотека выдается под 7%. Разницу между рыночным процентом восполняет государство. Оформить льготную ипотеку можно для покупки квартиры в строящемся доме, а также для приобретения готового жилья от застройщика и земельного участка с дальнейшим строительством дома. Это программа не распространяется на покупку жилья на вторичном рынке. Срок кредита — до 30 лет, сумма первоначального взноса — 15 процентов от жилья. Семейная ипотека выдается под 6%. Ее могут получить семьи, у которых родился ребенок с 2018 по 2022 год включительно. Если у семьи есть ребенок с инвалидностью, то семья может также подать заявку на получение семейной ипотеки. Возраст ребенка в таком случае не играет роли. Семья может воспользоваться этой ипотекой для приобретения квартиры в новостройке или для покупки дома с земельным участком. Ей может воспользоваться любой россиянин, который планирует приобрести квартиру в сельской местности. Число жителей в населенном пункте не должно превышать 300 000 человек. Кредит можно взять на сумму до 3 миллионов рублей во всех регионах кроме Дальнего Востока, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — там до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Данным кредитом на жилье могут воспользоваться только служащие в вооруженных силах по призыву и по контракту. Пока они проходят службу государство платит за них ипотеку. Если человек выполняет все условия программы, то квартира остается у него. Если нет, то ему придется вернуть все деньги государству и закрыть ипотеку самому. Ей могут воспользоваться россияне младше 35 лет для переезда на Дальний Восток. Те россияне, которые уже там живут, могут также воспользоваться этим кредитованием. Возраст в таком случае не важен. Это программа действует до 2024 года. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов. Данным видом господдержки могут воспользоваться семьи при рождении ребенка. Чем больше будет новорожденных, тем будет больше размер выплат от государства.
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