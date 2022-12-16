Льготная ипотека в 2023 году: новые условия, программы, как получить семьям с детьми

16 декабря 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Программа льготной ипотеки продлится до 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 15 декабря продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Агентство URA.RU рассказывает, как выбрать наиболее выгодное предложение по ипотеке с господдержкой в 2023 году. Льготная ипотека Такая ипотека выдается под 7%. Разницу между рыночным процентом восполняет государство. Оформить льготную ипотеку можно для покупки квартиры в строящемся доме, а также для приобретения готового жилья от застройщика и земельного участка с дальнейшим строительством дома. Это программа не распространяется на покупку жилья на вторичном рынке. Срок кредита — до 30 лет, сумма первоначального взноса — 15 процентов от жилья. Семейная ипотека Семейная ипотека выдается под 6%. Ее могут получить семьи, у которых родился ребенок с 2018 по 2022 год включительно. Если у семьи есть ребенок с инвалидностью, то семья может также подать заявку на получение семейной ипотеки. Возраст ребенка в таком случае не играет роли. Семья может воспользоваться этой ипотекой для приобретения квартиры в новостройке или для покупки дома с земельным участком. Сельская ипотека Ей может воспользоваться любой россиянин, который планирует приобрести квартиру в сельской местности. Число жителей в населенном пункте не должно превышать 300 000 человек. Кредит можно взять на сумму до 3 миллионов рублей во всех регионах кроме Дальнего Востока, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — там до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Военная ипотека Данным кредитом на жилье могут воспользоваться только служащие в вооруженных силах по призыву и по контракту. Пока они проходят службу государство платит за них ипотеку. Если человек выполняет все условия программы, то квартира остается у него. Если нет, то ему придется вернуть все деньги государству и закрыть ипотеку самому. Дальневосточная ипотека Ей могут воспользоваться россияне младше 35 лет для переезда на Дальний Восток. Те россияне, которые уже там живут, могут также воспользоваться этим кредитованием. Возраст в таком случае не важен. Это программа действует до 2024 года. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов. Ипотека с материнским капиталом Данным видом господдержки могут воспользоваться семьи при рождении ребенка. Чем больше будет новорожденных, тем будет больше размер выплат от государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 15 декабря продлил льготную ипотеку до 1 июля 2024. Агентство URA.RU рассказывает, как выбрать наиболее выгодное предложение по ипотеке с господдержкой в 2023 году. Такая ипотека выдается под 7%. Разницу между рыночным процентом восполняет государство. Оформить льготную ипотеку можно для покупки квартиры в строящемся доме, а также для приобретения готового жилья от застройщика и земельного участка с дальнейшим строительством дома. Это программа не распространяется на покупку жилья на вторичном рынке. Срок кредита — до 30 лет, сумма первоначального взноса — 15 процентов от жилья. Семейная ипотека выдается под 6%. Ее могут получить семьи, у которых родился ребенок с 2018 по 2022 год включительно. Если у семьи есть ребенок с инвалидностью, то семья может также подать заявку на получение семейной ипотеки. Возраст ребенка в таком случае не играет роли. Семья может воспользоваться этой ипотекой для приобретения квартиры в новостройке или для покупки дома с земельным участком. Ей может воспользоваться любой россиянин, который планирует приобрести квартиру в сельской местности. Число жителей в населенном пункте не должно превышать 300 000 человек. Кредит можно взять на сумму до 3 миллионов рублей во всех регионах кроме Дальнего Востока, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — там до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Данным кредитом на жилье могут воспользоваться только служащие в вооруженных силах по призыву и по контракту. Пока они проходят службу государство платит за них ипотеку. Если человек выполняет все условия программы, то квартира остается у него. Если нет, то ему придется вернуть все деньги государству и закрыть ипотеку самому. Ей могут воспользоваться россияне младше 35 лет для переезда на Дальний Восток. Те россияне, которые уже там живут, могут также воспользоваться этим кредитованием. Возраст в таком случае не важен. Это программа действует до 2024 года. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов. Данным видом господдержки могут воспользоваться семьи при рождении ребенка. Чем больше будет новорожденных, тем будет больше размер выплат от государства.