ГИБДД назвала самые аварийные улицы Екатеринбурга

ГИБДД: самой аварийной улицей Екатеринбурга стала Краснолесье

31 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Чаще всего ДТП происходят из-за несоблюдения очередности проезда Фото: Илья Московец © URA.RU Самыми аварийными улицами Екатеринбурга за последние пять лет стали Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога и Черниговский переулок. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Самые аварийные улицы Екатеринбурга за пять лет — Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога, Черниговский переулок. Основными причинами ДТП являлись несоблюдение очередности проезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ведомстве отметили, что управление в состоянии опьянения и несоответствие скорости конкретным условиям движения также являются частыми причинами аварий. Автоинспекторы пожелали екатеринбуржцам безопасного Нового года. «Все участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД», — подытожили они. Ранее URA.RU писало, что автоинспекторы проведут в усиленном режиме рейды в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. В ведомстве призвали екатеринбуржцев отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких.

Самыми аварийными улицами Екатеринбурга за последние пять лет стали Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога и Черниговский переулок. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Самые аварийные улицы Екатеринбурга за пять лет — Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога, Черниговский переулок. Основными причинами ДТП являлись несоблюдение очередности проезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ведомстве отметили, что управление в состоянии опьянения и несоответствие скорости конкретным условиям движения также являются частыми причинами аварий. Автоинспекторы пожелали екатеринбуржцам безопасного Нового года. «Все участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД», — подытожили они. Ранее URA.RU писало, что автоинспекторы проведут в усиленном режиме рейды в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. В ведомстве призвали екатеринбуржцев отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких.