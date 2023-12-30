ГИБДД назвала самые аварийные улицы Екатеринбурга

Самыми аварийными улицами Екатеринбурга за последние пять лет стали Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога и Черниговский переулок. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Самые аварийные улицы Екатеринбурга за пять лет — Краснолесье, Монтерская, Объездная дорога, Черниговский переулок. Основными причинами ДТП являлись несоблюдение очередности проезда», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ведомстве отметили, что управление в состоянии опьянения и несоответствие скорости конкретным условиям движения также являются частыми причинами аварий.
Автоинспекторы пожелали екатеринбуржцам безопасного Нового года. «Все участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД», — подытожили они.
Ранее URA.RU писало, что автоинспекторы проведут в усиленном режиме рейды в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. В ведомстве призвали екатеринбуржцев отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких.
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