Силовики проведут массовые рейды в новогодние праздники по Екатеринбургу

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в усиленном режиме в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В Екатеринбурге пройдут рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения — управление в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу, перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД. Контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
Кроме того, екатеринбуржцев призвали отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких. «О фактах нарушения ПДД следует незамедлительно сообщать по телефону 02 или 112, информация будет проверяться нарядами ДПС», — подытожили в ведомстве.
В начале декабря автоинспекторы устроили облавы на пешеходов. В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности были привлечены 45 пешеходов и 13 водителей автомобилей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.