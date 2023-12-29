29 декабря 2023

Силовики проведут массовые рейды в новогодние праздники по Екатеринбургу

Автоинспекторы в Екатеринбурге устроят скрытую слежку за нарушителями ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы будут отлавливать нарушителей ПДД Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в усиленном режиме в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Екатеринбурге пройдут рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения — управление в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу, перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД. Контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

Кроме того, екатеринбуржцев призвали отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких. «О фактах нарушения ПДД следует незамедлительно сообщать по телефону 02 или 112, информация будет проверяться нарядами ДПС», — подытожили в ведомстве.

В начале декабря автоинспекторы устроили облавы на пешеходов. В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности были привлечены 45 пешеходов и 13 водителей автомобилей.

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в усиленном режиме в новогодние праздники на улицах Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Екатеринбурге пройдут рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения — управление в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу, перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД. Контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». Кроме того, екатеринбуржцев призвали отказаться от управления автомобилем в нетрезвом состоянии и предостеречь от этого своих близких. «О фактах нарушения ПДД следует незамедлительно сообщать по телефону 02 или 112, информация будет проверяться нарядами ДПС», — подытожили в ведомстве. В начале декабря автоинспекторы устроили облавы на пешеходов. В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности были привлечены 45 пешеходов и 13 водителей автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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