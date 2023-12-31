Цискаридзе исполнилось 50 лет: чем известен «главный Щелкунчик» страны

Народному артисту РФ Николаю Цискаридзе исполнилось 50 лет

31 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Цискаридзе гастролировал в престижных театрах на международном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народный артист России Николай Цискаридзе отмечает свой 50-летний юбилей. Он является одним из самых ярких представителей в мире балета. Артист прославился не только благодаря своему неподражаемому таланту танцовщика, но и как педагог и хореограф. URA.RU приводит биографию Цискаридзе. Юность и профессиональный путь Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Грузии в городе Тбилиси. Он рано проявил интерес к искусству. Его профессиональный путь начался в возрасте 10 лет, когда артист поступил в Московское хореографическое училище. После окончания училища в 1992 году он был принят в труппу Большого театра, где и раскрылся его потенциал. В Большом театре Цискаридзе сыграл ряд ведущих ролей, которые принесли ему мировую известность. Среди самых значимых можно выделить партии в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спящей красавице» и «Дон Кихоте». Талант артиста был отмечен на международном уровне. Он гастролировал по всему миру и выступал на сценах престижных театров. После завершения карьеры в Большом театре в 2013 году из-за конфликта с руководством, Цискаридзе не прекратил свою деятельность в мире балета. Уже в следующем году Артист был назначен ректором Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Он также продолжил свое присутствие в культурной жизни страны, будучи членом различных советов и жюри, а также ведущим телепрограмм. Так, Цискаридзе является одним из судей на телешоу «Танцы со звездами» на «России». В мае 2022 года танцовщик стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. За эту работу он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу». Кроме того, Цискаридзе является автором нескольких книг, включая автобиографию «Мой театр». В декабре 2023 года артист представил свою хореографическую версию «Щелкунчика», продемонстрировав свой вклад в развитие русского балета. Награды Цискаридзе За свои достижения мужчина был удостоен многочисленных наград, включая звание Заслуженного артиста РФ, полученное в 1997 году, звание Народного артиста РФ, которое он получил в 2000 году, Государственные премии РФ и орден Дружбы. Также артист стал обладателем нагрудного знака «За вклад в российскую культуру» Министерства культуры РФ. В 1997 году Цискаридзе получил свою первую премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль». В последующем он был удостоен еще двух таких же премий — в 2000 и в 2002 годах. Кроме того, артист был награжден премией «Триумф». Она вручается за выдающийся вклад в отечественную культуру. А в 2006 году мужчина стал кавалером Ордена искусств и литературы Франции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народный артист России Николай Цискаридзе отмечает свой 50-летний юбилей. Он является одним из самых ярких представителей в мире балета. Артист прославился не только благодаря своему неподражаемому таланту танцовщика, но и как педагог и хореограф. URA.RU приводит биографию Цискаридзе. Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Грузии в городе Тбилиси. Он рано проявил интерес к искусству. Его профессиональный путь начался в возрасте 10 лет, когда артист поступил в Московское хореографическое училище. После окончания училища в 1992 году он был принят в труппу Большого театра, где и раскрылся его потенциал. В Большом театре Цискаридзе сыграл ряд ведущих ролей, которые принесли ему мировую известность. Среди самых значимых можно выделить партии в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спящей красавице» и «Дон Кихоте». Талант артиста был отмечен на международном уровне. Он гастролировал по всему миру и выступал на сценах престижных театров. После завершения карьеры в Большом театре в 2013 году из-за конфликта с руководством, Цискаридзе не прекратил свою деятельность в мире балета. Уже в следующем году Артист был назначен ректором Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Он также продолжил свое присутствие в культурной жизни страны, будучи членом различных советов и жюри, а также ведущим телепрограмм. Так, Цискаридзе является одним из судей на телешоу «Танцы со звездами» на «России». В мае 2022 года танцовщик стал ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале. За эту работу он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу». Кроме того, Цискаридзе является автором нескольких книг, включая автобиографию «Мой театр». В декабре 2023 года артист представил свою хореографическую версию «Щелкунчика», продемонстрировав свой вклад в развитие русского балета. За свои достижения мужчина был удостоен многочисленных наград, включая звание Заслуженного артиста РФ, полученное в 1997 году, звание Народного артиста РФ, которое он получил в 2000 году, Государственные премии РФ и орден Дружбы. Также артист стал обладателем нагрудного знака «За вклад в российскую культуру» Министерства культуры РФ. В 1997 году Цискаридзе получил свою первую премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль». В последующем он был удостоен еще двух таких же премий — в 2000 и в 2002 годах. Кроме того, артист был награжден премией «Триумф». Она вручается за выдающийся вклад в отечественную культуру. А в 2006 году мужчина стал кавалером Ордена искусств и литературы Франции.