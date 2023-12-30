30 декабря 2023
29 декабря 2023

В новогодние праздники в Прикамье ожидаются аномальные морозы

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение из-за морозов с 1 по 5 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков предупредили об аномально низких температурах Фото:

В Пермском крае с 1 по 5 января ожидаются аномальные холода, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

«В Прикамье 1—5 января местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны аварии на системах ЖКХ, рост техногенных пожаров <…>, получение населением травм, связанных с обморожением», — указано на сайте ведомства.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозировали морозную погоду в Пермском крае. Специалисты МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность.

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В Пермском крае с 1 по 5 января ожидаются аномальные холода, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности края. «В Прикамье 1—5 января местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны аварии на системах ЖКХ, рост техногенных пожаров <…>, получение населением травм, связанных с обморожением», — указано на сайте ведомства. В новогоднюю ночь синоптики прогнозировали морозную погоду в Пермском крае. Специалисты МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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