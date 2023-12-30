В новогодние праздники в Прикамье ожидаются аномальные морозы

В Пермском крае с 1 по 5 января ожидаются аномальные холода, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.
«В Прикамье 1—5 января местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Возможны аварии на системах ЖКХ, рост техногенных пожаров <…>, получение населением травм, связанных с обморожением», — указано на сайте ведомства.
В новогоднюю ночь синоптики прогнозировали морозную погоду в Пермском крае. Специалисты МЧС обратились к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность.
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