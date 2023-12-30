30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Челябинской области 1 января начнется снег с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель после снегопада. Грязь. Слякоть. Челябинск, снег, грязь, пешеходы, слякоть на тротуаре
Жителей предупреждают о гололеде Фото:

В понедельник, 1 января, в Челябинской области ожидается снег с дождем. О предстоящей непогоде заявили в ГУ МЧС по региону.

«Ночью, 1 января, в отдельных районах области ожидается сильный снег, временами с дождем. На дорогах ожидаются сильные заносы и гололед», — предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на неблагоприятный прогноз от челябинского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра на юге области температура воздуха может подняться до +3 градусов. На большей части территории региона будет от -5 до -10 градусов. В Челябинске в ночь на 1 января будет около -10 градусов, завтра днем ожидается от -5 до -7 градусов.

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В понедельник, 1 января, в Челябинской области ожидается снег с дождем. О предстоящей непогоде заявили в ГУ МЧС по региону. «Ночью, 1 января, в отдельных районах области ожидается сильный снег, временами с дождем. На дорогах ожидаются сильные заносы и гололед», — предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на неблагоприятный прогноз от челябинского Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра на юге области температура воздуха может подняться до +3 градусов. На большей части территории региона будет от -5 до -10 градусов. В Челябинске в ночь на 1 января будет около -10 градусов, завтра днем ожидается от -5 до -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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