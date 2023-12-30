Природа Погода В Челябинской области 1 января начнется снег с дождем 31 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 + Жителей предупреждают о гололеде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В понедельник, 1 января, в Челябинской области ожидается снег с дождем. О предстоящей непогоде заявили в ГУ МЧС по региону. «Ночью, 1 января, в отдельных районах области ожидается сильный снег, временами с дождем. На дорогах ожидаются сильные заносы и гололед», — предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на неблагоприятный прогноз от челябинского Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра на юге области температура воздуха может подняться до +3 градусов. На большей части территории региона будет от -5 до -10 градусов. В Челябинске в ночь на 1 января будет около -10 градусов, завтра днем ожидается от -5 до -7 градусов. В понедельник, 1 января, в Челябинской области ожидается снег с дождем. О предстоящей непогоде заявили в ГУ МЧС по региону. «Ночью, 1 января, в отдельных районах области ожидается сильный снег, временами с дождем. На дорогах ожидаются сильные заносы и гололед», — предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на неблагоприятный прогноз от челябинского Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра на юге области температура воздуха может подняться до +3 градусов. На большей части территории региона будет от -5 до -10 градусов. В Челябинске в ночь на 1 января будет около -10 градусов, завтра днем ожидается от -5 до -7 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям