В Челябинской области 1 января начнется снег с дождем

В понедельник, 1 января, в Челябинской области ожидается снег с дождем. О предстоящей непогоде заявили в ГУ МЧС по региону.
«Ночью, 1 января, в отдельных районах области ожидается сильный снег, временами с дождем. На дорогах ожидаются сильные заносы и гололед», — предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на неблагоприятный прогноз от челябинского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, завтра на юге области температура воздуха может подняться до +3 градусов. На большей части территории региона будет от -5 до -10 градусов. В Челябинске в ночь на 1 января будет около -10 градусов, завтра днем ожидается от -5 до -7 градусов.
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