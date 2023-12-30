30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Салехарде в преддверии Нового года усилили меры по очистке города от снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Водозабор города Ивделя. Свердловская область, Ивдель, уборка снега, ночь, уборка города, вечер, ночная улица
В новогоднюю ночь будет работать 24 единицы техники Фото:

Дорожники Салехарда 31 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января будут убирать город от снега. На улице днем будет работать 38 единиц техники, а ночью выйдет 24. Об этом сообщила администрация города.

«Сегодня днем на дорогах работает 38 единиц специальной техники. Новогодней ночью на линию выйдет 24 единицы техники. В плане-графике сегодняшней уборки: центральная часть города и отдаленные районы. Сейчас особое внимание уделяется пешеходным зонам, так как это, в первую очередь, безопасность взрослых и детей», — написала администрация в telegram-канале.

С начала зимы с городских улиц убрано более 78 тысяч кубометров снега. Задачи по очистке микрорайонов возложены на управляющие организации. Они на праздничные дни также переведены в усиленный вариант службы, дополнила администрация города.

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Дорожники Салехарда 31 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января будут убирать город от снега. На улице днем будет работать 38 единиц техники, а ночью выйдет 24. Об этом сообщила администрация города. «Сегодня днем на дорогах работает 38 единиц специальной техники. Новогодней ночью на линию выйдет 24 единицы техники. В плане-графике сегодняшней уборки: центральная часть города и отдаленные районы. Сейчас особое внимание уделяется пешеходным зонам, так как это, в первую очередь, безопасность взрослых и детей», — написала администрация в telegram-канале. С начала зимы с городских улиц убрано более 78 тысяч кубометров снега. Задачи по очистке микрорайонов возложены на управляющие организации. Они на праздничные дни также переведены в усиленный вариант службы, дополнила администрация города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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