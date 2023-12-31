Школьная учительница Путина поздравила участников СВО с Новым годом

31 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отмечал, что Вера Гуревич сильно повлияла на него в школьные годы Фото: Семен Лиходеев/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школьная учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поздравила участников спецоперации с Новым годом. Она пожелала им поскорее вернуться домой. «Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавления сил, здоровья. А мужества и стойкости вам не занимать!» — заявила Вера Гуревич, ее слова приводит ТАСС. В своем поздравлении она добавила, что военные обязательно вернутся домой с победой. Вере Гуревич 90 лет. Когда Путин учился в средней школе в Ленинграде, она была его классным руководителем. Президент России не раз отмечал, что она сильно повлияла на него. В школьные годы, как отмечала сама Гуревич, Путин был хулиганом, однако позже он превратился в успешного выпускника.

Школьная учительница и классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поздравила участников спецоперации с Новым годом. Она пожелала им поскорее вернуться домой. «Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавления сил, здоровья. А мужества и стойкости вам не занимать!» — заявила Вера Гуревич, ее слова приводит ТАСС. В своем поздравлении она добавила, что военные обязательно вернутся домой с победой. Вере Гуревич 90 лет. Когда Путин учился в средней школе в Ленинграде, она была его классным руководителем. Президент России не раз отмечал, что она сильно повлияла на него. В школьные годы, как отмечала сама Гуревич, Путин был хулиганом, однако позже он превратился в успешного выпускника.