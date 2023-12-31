В Ставрополье арестовали мигрантов, танцевавших лезгинку на братской могиле. Видео

31 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

В Ставрополье мигранты осквернили символы воинской славы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ставрополье взяли под стражу четверых молодых мигрантов, станцевавших лезгинку на мемориале воинской славы в Александровском округе. Об этом сообщает СУ СК по региону. «Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, были заключены под стражу», — пишет ведомство в telegram-канале. Следователи возбудили на них уголовное дело по статье ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц». По информации следствия, днем, 27 декабря, в селе Грушевском подозреваемые осквернили памятник «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Сообщалось, что ребята включили музыку, а после начали танцевать на мемориале свой национальный танец. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад о процессе расследования и установленных обстоятельствах.

В Ставрополье взяли под стражу четверых молодых мигрантов, станцевавших лезгинку на мемориале воинской славы в Александровском округе. Об этом сообщает СУ СК по региону. «Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, были заключены под стражу», — пишет ведомство в telegram-канале. Следователи возбудили на них уголовное дело по статье ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц». По информации следствия, днем, 27 декабря, в селе Грушевском подозреваемые осквернили памятник «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Сообщалось, что ребята включили музыку, а после начали танцевать на мемориале свой национальный танец. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад о процессе расследования и установленных обстоятельствах.