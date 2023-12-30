30 декабря 2023

Бастрыкин заступился за курганскую многодетную мать из-за непригодной квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин отреагировал на обращение многодетной матери Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Курганской области. Многодетной матери предоставили непригодную для проживания квартиру, пояснила пресс-служба ведомства.

«Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки. В декабре 2023 года заявительнице, ранее длительное время не обеспечивавшейся положенным по закону жильем, предоставлена квартира в поселке Керамзитный Курганской области. В ходе эксплуатации были выявлены дефекты, в связи с которыми проживание в этом помещении не представляется возможным: оно постоянно затапливается, трубопровод засорен. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли», — указано в telegram-канале силового ведомства.

В регионе следователями по факту обращения начата процессуальная проверка. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Курганской области. Многодетной матери предоставили непригодную для проживания квартиру, пояснила пресс-служба ведомства. «Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки. В декабре 2023 года заявительнице, ранее длительное время не обеспечивавшейся положенным по закону жильем, предоставлена квартира в поселке Керамзитный Курганской области. В ходе эксплуатации были выявлены дефекты, в связи с которыми проживание в этом помещении не представляется возможным: оно постоянно затапливается, трубопровод засорен. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли», — указано в telegram-канале силового ведомства. В регионе следователями по факту обращения начата процессуальная проверка. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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