Бастрыкин заступился за курганскую многодетную мать из-за непригодной квартиры

31 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение многодетной матери Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Курганской области. Многодетной матери предоставили непригодную для проживания квартиру, пояснила пресс-служба ведомства. «Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки. В декабре 2023 года заявительнице, ранее длительное время не обеспечивавшейся положенным по закону жильем, предоставлена квартира в поселке Керамзитный Курганской области. В ходе эксплуатации были выявлены дефекты, в связи с которыми проживание в этом помещении не представляется возможным: оно постоянно затапливается, трубопровод засорен. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли», — указано в telegram-канале силового ведомства. В регионе следователями по факту обращения начата процессуальная проверка. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Курганской области. Многодетной матери предоставили непригодную для проживания квартиру, пояснила пресс-служба ведомства. «Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки. В декабре 2023 года заявительнице, ранее длительное время не обеспечивавшейся положенным по закону жильем, предоставлена квартира в поселке Керамзитный Курганской области. В ходе эксплуатации были выявлены дефекты, в связи с которыми проживание в этом помещении не представляется возможным: оно постоянно затапливается, трубопровод засорен. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли», — указано в telegram-канале силового ведомства. В регионе следователями по факту обращения начата процессуальная проверка. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.