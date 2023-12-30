В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 58А загорелся ресторан Gosti. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«На улице Сакко и Ванцетти горит ресторан Gosti. Пожар тушат несколько пожарных расчетов», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
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