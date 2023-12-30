30 декабря 2023

В центре Екатеринбурга загорелся ресторан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Площадь пожара составила 300 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 58А загорелся ресторан Gosti. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«На улице Сакко и Ванцетти горит ресторан Gosti. Пожар тушат несколько пожарных расчетов», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти, 58А загорелся ресторан Gosti. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На улице Сакко и Ванцетти горит ресторан Gosti. Пожар тушат несколько пожарных расчетов», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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