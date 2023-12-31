Правительство РФ направило полмиллиарда рублей на доработку самолета Ил-114

31 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

На доработку Ил-114 будет затрачено полмиллиарда рублей, следует из указа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в размере 498,96 миллиона рублей », — говорится в тексте распоряжения, который подписал Михаил Мишустин. Его приводит ТАСС. Сам Ил-114 был разработан в 1980-х годах. Ранее Мишустин заявлял, что сейчас в России создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране. Он особенно выделил Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладогу и Ил-96.

Российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в размере 498,96 миллиона рублей », — говорится в тексте распоряжения, который подписал Михаил Мишустин. Его приводит ТАСС. Сам Ил-114 был разработан в 1980-х годах. Ранее Мишустин заявлял, что сейчас в России создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране. Он особенно выделил Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладогу и Ил-96.