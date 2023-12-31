Правительство РФ направило полмиллиарда рублей на доработку самолета Ил-114

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, кабина, самолет, ил-76мд
На доработку Ил-114 будет затрачено полмиллиарда рублей, следует из указа Фото:

Российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в размере 498,96 миллиона рублей », — говорится в тексте распоряжения, который подписал Михаил Мишустин. Его приводит ТАСС. Сам Ил-114 был разработан в 1980-х годах.

Ранее Мишустин заявлял, что сейчас в России создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране. Он особенно выделил Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладогу и Ил-96.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский кабмин направил 498,96 миллиона рублей на доработку отечественного самолета Ил-114. Такой указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 в размере 498,96 миллиона рублей », — говорится в тексте распоряжения, который подписал Михаил Мишустин. Его приводит ТАСС. Сам Ил-114 был разработан в 1980-х годах. Ранее Мишустин заявлял, что сейчас в России создается именно та линейка самолетов, которая нужна стране. Он особенно выделил Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладогу и Ил-96.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...