Мишустин пояснил, как санкции помогли российскому самолетостроению

Мишустин: санкции ускорили возрождение российского самолетостроения

06 декабря 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что ранее Россия закупала самолеты у других стран, а сейчас ситуация поменялась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции в отношении России позволили ускорить возрождение самолетостроения в стране. Речь идет о двигателестроении, электронике, композитных деталях и других запчастях. Об этом в ходе выступления на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но, как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе — отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, все непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают», — сказал глава правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Мишустин напомнил, что ранее Россия закупала самолеты гражданского назначения у других стран. При этом в стране проходили процессы по перезапуску отечественного самолетостроения. Он уточнил, что на первом этапе использовались советские технологии. К этому процессу, в том числе, привлекались зарубежные партнеры. На сегодняшний день, по словам председателя правительства, в России создается та линейка самолетов, которые необходимы стране. Речь о ближне- и среднемагистральных машинах: Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладога, Ил-96 и замена «кукурузника» — «Байкал». Премьер-министр подчеркнул, что перспективным в этом направлении является развитие не только традиционной линейки, но и беспилотных систем, сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов, конвертопланов и других машин. «Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок», — резюмировал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции в отношении России позволили ускорить возрождение самолетостроения в стране. Речь идет о двигателестроении, электронике, композитных деталях и других запчастях. Об этом в ходе выступления на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но, как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе — отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, все непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают», — сказал глава правительства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Мишустин напомнил, что ранее Россия закупала самолеты гражданского назначения у других стран. При этом в стране проходили процессы по перезапуску отечественного самолетостроения. Он уточнил, что на первом этапе использовались советские технологии. К этому процессу, в том числе, привлекались зарубежные партнеры. На сегодняшний день, по словам председателя правительства, в России создается та линейка самолетов, которые необходимы стране. Речь о ближне- и среднемагистральных машинах: Суперджет, МС-21, Ил-114, Ладога, Ил-96 и замена «кукурузника» — «Байкал». Премьер-министр подчеркнул, что перспективным в этом направлении является развитие не только традиционной линейки, но и беспилотных систем, сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов, конвертопланов и других машин. «Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок», — резюмировал Мишустин.