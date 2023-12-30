30 декабря 2023

Губернатор ЯНАО лично поздравил ямальцев, работающих в новогоднюю ночь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поздравил госслужащих, которые дежурят в новогоднюю ночь Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично навестил и поздравил ямальцев, которые остались дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в мэрии ЯНАО.

«Губернатор навестил северян, которые встретят праздник на дежурстве. <…> Спасибо вам за труд! Желаем как следует отоспаться завтра», — написали в telegram-канале ведомства.

В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остаются 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсируют больше 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.

Артюхов и сотрудники здравоохранения
Артюхов и сотрудники здравоохранения
Фото:
Артюхов и сотрудник МЧС
Артюхов и сотрудник МЧС
Фото:
Артюхов и сотрудники полиции
Артюхов и сотрудники полиции
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично навестил и поздравил ямальцев, которые остались дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в мэрии ЯНАО. «Губернатор навестил северян, которые встретят праздник на дежурстве. <…> Спасибо вам за труд! Желаем как следует отоспаться завтра», — написали в telegram-канале ведомства. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остаются 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсируют больше 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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