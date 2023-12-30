Артюхов поздравил госслужащих, которые дежурят в новогоднюю ночь
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично навестил и поздравил ямальцев, которые остались дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в мэрии ЯНАО.
«Губернатор навестил северян, которые встретят праздник на дежурстве. <…> Спасибо вам за труд! Желаем как следует отоспаться завтра», — написали в telegram-канале ведомства.
В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остаются 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсируют больше 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.
Артюхов и сотрудники здравоохранения
Артюхов и сотрудник МЧС
Артюхов и сотрудники полиции
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