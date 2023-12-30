Губернатор ЯНАО лично поздравил ямальцев, работающих в новогоднюю ночь. Фото

31 декабря 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Артюхов поздравил госслужащих, которые дежурят в новогоднюю ночь Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично навестил и поздравил ямальцев, которые остались дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в мэрии ЯНАО. «Губернатор навестил северян, которые встретят праздник на дежурстве. <…> Спасибо вам за труд! Желаем как следует отоспаться завтра», — написали в telegram-канале ведомства. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остаются 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсируют больше 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков. Артюхов и сотрудники здравоохранения Фото: ЯМАЛ.Официально Артюхов и сотрудник МЧС Фото: ЯМАЛ.Официально Артюхов и сотрудники полиции Фото: ЯМАЛ.Официально

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично навестил и поздравил ямальцев, которые остались дежурить в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в мэрии ЯНАО. «Губернатор навестил северян, которые встретят праздник на дежурстве. <…> Спасибо вам за труд! Желаем как следует отоспаться завтра», — написали в telegram-канале ведомства. В ночь с 31 декабря на 1 января на дежурстве остаются 842 работника здравоохранения, 342 сотрудника МЧС, 560 пожарных и спасателей. Также в это время по округу курсируют больше 900 правоохранителей и семь тысяч коммунальщиков.