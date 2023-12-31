Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей, чтобы самые дорогие люди были здоровы и счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а взрослые достигали намеченных целей.
«Мы мечтаем встречать Новый год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а мы, взрослые, достигали намеченных целей. <…> Передаю светлые, добрые пожелания, пожелания с Новым годом от югорчан Президенту России Владимиру Путину», — такие слова звучат в видео, выложенном в telegram-канале главы региона.
Также она передала поздравления жителям Макеевки (ДНР), югорчанам — участникам спецоперации, их семьям. В видео показан спектакль, он подготовлен юными артистами студии танца «Родничок» из Макеевки.
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