Губернатор ХМАО поздравила жителей с Новым годом. Видео

01 января 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Комарова поздравила Путина с Новым годом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей, чтобы самые дорогие люди были здоровы и счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а взрослые достигали намеченных целей. «Мы мечтаем встречать Новый год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а мы, взрослые, достигали намеченных целей. <…> Передаю светлые, добрые пожелания, пожелания с Новым годом от югорчан Президенту России Владимиру Путину», — такие слова звучат в видео, выложенном в telegram-канале главы региона. Также она передала поздравления жителям Макеевки (ДНР), югорчанам — участникам спецоперации, их семьям. В видео показан спектакль, он подготовлен юными артистами студии танца «Родничок» из Макеевки.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей, чтобы самые дорогие люди были здоровы и счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а взрослые достигали намеченных целей. «Мы мечтаем встречать Новый год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а мы, взрослые, достигали намеченных целей. <…> Передаю светлые, добрые пожелания, пожелания с Новым годом от югорчан Президенту России Владимиру Путину», — такие слова звучат в видео, выложенном в telegram-канале главы региона. Также она передала поздравления жителям Макеевки (ДНР), югорчанам — участникам спецоперации, их семьям. В видео показан спектакль, он подготовлен юными артистами студии танца «Родничок» из Макеевки.