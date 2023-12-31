31 декабря 2023
30 декабря 2023

Губернатор ХМАО поздравила жителей с Новым годом. Видео

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Комарова поздравила Путина с Новым годом Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей, чтобы самые дорогие люди были здоровы и счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а взрослые достигали намеченных целей.

«Мы мечтаем встречать Новый год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а мы, взрослые, достигали намеченных целей. <…> Передаю светлые, добрые пожелания, пожелания с Новым годом от югорчан Президенту России Владимиру Путину», — такие слова звучат в видео, выложенном в telegram-канале главы региона.

Также она передала поздравления жителям Макеевки (ДНР), югорчанам — участникам спецоперации, их семьям. В видео показан спектакль, он подготовлен юными артистами студии танца «Родничок» из Макеевки.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей региона и Президента России Владимира Путина с Новым годом. Она пожелала югорчанам встречать праздник со всей семьей, чтобы самые дорогие люди были здоровы и счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а взрослые достигали намеченных целей. «Мы мечтаем встречать Новый год со всей семьей, чтобы самые дорогие сердцу люди были здоровы, счастливы, чтобы детские мечты воплощались, а мы, взрослые, достигали намеченных целей. <…> Передаю светлые, добрые пожелания, пожелания с Новым годом от югорчан Президенту России Владимиру Путину», — такие слова звучат в видео, выложенном в telegram-канале главы региона. Также она передала поздравления жителям Макеевки (ДНР), югорчанам — участникам спецоперации, их семьям. В видео показан спектакль, он подготовлен юными артистами студии танца «Родничок» из Макеевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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