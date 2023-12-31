Свердловская ГИБДД предупредила об осложнении обстановки на дорогах. Видео

01 января 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

В связи с непогодой водителям и пешеходам необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах Фото: Анна Майорова © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона из-за погодных условий, которые вызвали обледенение дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «В связи с обильными снежными осадками и порывистым ветром дороги Свердловской области заметены снегом. На дорожном покрытии образовалась зимняя скользкость и гололедица, проезжая часть заужена», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Также в ведомстве опубликовали видео, на котором показано состояние трассы М-5 Урал «Екатеринбург — Челябинск» Сысертского района. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона из-за погодных условий, которые вызвали обледенение дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «В связи с обильными снежными осадками и порывистым ветром дороги Свердловской области заметены снегом. На дорожном покрытии образовалась зимняя скользкость и гололедица, проезжая часть заужена», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Также в ведомстве опубликовали видео, на котором показано состояние трассы М-5 Урал «Екатеринбург — Челябинск» Сысертского района. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.