31 декабря 2023

Свердловская ГИБДД предупредила об осложнении обстановки на дорогах. Видео

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В связи с непогодой водителям и пешеходам необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона из-за погодных условий, которые вызвали обледенение дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«В связи с обильными снежными осадками и порывистым ветром дороги Свердловской области заметены снегом. На дорожном покрытии образовалась зимняя скользкость и гололедица, проезжая часть заужена», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Также в ведомстве опубликовали видео, на котором показано состояние трассы М-5 Урал «Екатеринбург — Челябинск» Сысертского района. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

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Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона из-за погодных условий, которые вызвали обледенение дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «В связи с обильными снежными осадками и порывистым ветром дороги Свердловской области заметены снегом. На дорожном покрытии образовалась зимняя скользкость и гололедица, проезжая часть заужена», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Также в ведомстве опубликовали видео, на котором показано состояние трассы М-5 Урал «Екатеринбург — Челябинск» Сысертского района. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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